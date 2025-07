Alstom obtient le label RSE niveau confirmé de l’AFNOR

Le 15 juillet 2025, Alstom, leader mondial de la mobilité durable, a annoncé avec fierté l’obtention du label RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) délivré par l’AFNOR, avec un niveau confirmé. Cette distinction marque une étape importante dans l’engagement du groupe ferroviaire en faveur d’une mobilité plus verte et plus inclusive. Elle témoigne de l’intégration exemplaire des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie globale de l’entreprise, et reflète l’importance qu’Alstom accorde à la durabilité et à la responsabilité sociétale.

Alstom : Un modèle d’entreprise citoyenne et responsable

Alstom se distingue ainsi comme le premier constructeur ferroviaire à obtenir cette certification, un accomplissement qui va au-delà des simples normes industrielles. Le label RSE de l’AFNOR certifie que l’entreprise répond aux exigences élevées des critères sociaux, environnementaux et économiques, avec un niveau de performance qui dépasse les attentes habituelles.

Frédéric Wiscart, Président d’Alstom France, a déclaré à cette occasion : « En tant que leader mondial de la mobilité durable, nous avons une forte responsabilité envers nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, les passagers et la société dans son ensemble. Nos engagements en matière de RSE sont au cœur de notre stratégie, soutenant notre ambition de promouvoir un mode de transport plus respectueux de l’environnement et plus responsable. »

Vers une mobilité décarbonée et innovante

Alstom s’engage activement dans la transition énergétique avec un portefeuille de solutions de transport toujours plus durables. Parmi les avancées majeures du groupe, les tramways Citadis et les trains à grande vitesse Avelia Horizon sont conçus pour être recyclés à plus de 90 %. L’entreprise développe également des technologies de transport à énergie verte, telles que les trains à hydrogène, à batteries et hybrides, dans le but de répondre aux enjeux de décarbonation des transports.

Cette démarche de réduction de l’empreinte carbone est également reflétée dans la consommation énergétique des produits Alstom, qui a diminué de 25 % depuis 2014, grâce à des innovations continues dans les domaines de la gestion énergétique et de l’efficacité des systèmes de transport.

Alstom, un acteur clé de la solidarité et de l’inclusion

L’obtention de ce label RSE ne se limite pas à des performances environnementales. Elle témoigne également de l’engagement de l’entreprise en matière de solidarité et d’inclusion sociale. Plus de 105 000 personnes ont bénéficié des actions de solidarité d’Alstom en France, menées par ses collaborateurs et soutenues par la Fondation d’entreprise Alstom. Ces initiatives incluent le soutien à l’éducation, à l’égalité des chances, ainsi qu’à l’emploi local et inclusif.

Le groupe met également en œuvre des programmes pour encourager la diversité et l’égalité au sein de ses équipes. Sa politique Diversité, Équité et Inclusion (DEI) crée un environnement où chacun peut s’épanouir et contribuer à l’innovation, tout en reflétant la diversité des communautés qu’Alstom sert à travers le monde.

Une valeur ajoutée pour les territoires

Présent sur 14 sites en France, Alstom génère une valeur économique de 2,2 milliards d’euros et soutient 32 000 emplois, directs et indirects. De plus, l’entreprise privilégie les fournisseurs locaux, avec 70 % de ses achats industriels, de services et d’équipements réalisés auprès de 3 300 fournisseurs français. Cette politique renforce l’économie locale et soutient les territoires où Alstom est implanté.

Avec ce label RSE, Alstom réaffirme sa vision d’une mobilité durable, où l’innovation et la responsabilité sociale se conjuguent pour offrir des solutions de transport plus efficaces et accessibles. L’entreprise met en place des actions concrètes pour répondre aux besoins sociaux, promouvoir l’emploi local, protéger l’environnement et développer une mobilité inclusive pour tous.

En obtenant cette certification, Alstom démontre une fois de plus son engagement à être un acteur économique majeur, à la fois innovant et responsable. Ce label est un gage de confiance pour ses clients, partenaires, collaborateurs et pour la société tout entière, qui bénéficient des actions concrètes et mesurables d’un leader engagé dans la transition énergétique et la durabilité.