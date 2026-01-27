À la fin du mois, la carte de la France change : une île va disparaître du territoire

À la fin du mois de janvier 2026, la France verra son territoire réduit de manière symbolique avec la perte de l’île des Faisans, aussi appelée Île de la Conférence. Ce petit îlot, sur le fleuve Bidassoa dans le Pays basque, près d’Hendaye, est un témoin vivant de l’histoire diplomatique entre la France et l’Espagne. Ce changement de souveraineté pose des questions sur l’importance des frontières symboliques et la mémoire historique partagée entre les deux pays.

Entre la France et l’Espagne, un petit bout de terre pas comme les autres

L’Île des Faisans ne fait que 6 820 m². Inhabité, couvert de verdure et doté d’un monument commémoratif, il se situe à la frontière franco-espagnole et a un statut particulier : c’est un condominium prévu par un accord ancien, explique L’Internaute. L’île est administrée à tour de rôle par la France et l’Espagne : la souveraineté française prend fin chaque année le 31 janvier pour reprendre le 1er août. À partir de la fin janvier 2026, l’administration reviendra uniquement à l’Espagne.

Le fleuve Bidassoa, qui entoure l’île, est connu pour ses courants imprévisibles, ce qui rend l’accès compliqué et impose une vigilance renforcée. Il n’y a ni quai ni service de sécurité permanent sur l’île, ce qui contribue à son caractère préservé : on n’y vient généralement que lors des Journées du patrimoine ou pour l’entretien effectué par quelques employés.

Un lieu qui a vu l’histoire diplomatique se jouer

L’Île des Faisans a été le théâtre de plusieurs rencontres diplomatiques marquantes. L’une des plus célèbres reste la signature du traité des Pyrénées en 1659, qui mit fin à la longue guerre entre la France et l’Espagne. En 1526, François Ier, alors prisonnier de Charles Quint après la bataille de Pavie en 1525, fut échangé à cet endroit. Un autre échange dynastique notable y eut lieu : la princesse Élisabeth, fille de Henri IV, fut échangée avec l’infante d’Espagne Anne d’Autriche, fille de Philippe III. Le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche y fut aussi négocié.

L’insularité juridique de l’île a été établie en 1856 par le traité de Bayonne, confirmant sa souveraineté partagée. Chaque passage d’administration est encore aujourd’hui marqué par une cérémonie où l’on joue l’hymne de l’Île des Faisans, en présence des délégués français et espagnols : côté français, la directrice adjointe de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques, et côté espagnol, le commandant naval de San-Sébastien.