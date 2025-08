50,5 °C en Turquie : jusqu’où va grimper le thermomètre cet été ?

La ville de Silopi, dans le sud-est de la Turquie près des frontières syrienne et irakienne, vient de dépasser tous les records en affichant 50,5 °C le 25 juillet 2025. Ce nouveau record, annoncé par la Direction générale de la météorologie, efface l’ancienne marque de 49,5 °C établie à Eskişehir en août 2023. Ce phénomène met en lumière la montée des températures dans le pays et pousse à réfléchir aux répercussions sur la vie quotidienne et les infrastructures.

Des températures qui montent en flèche partout dans la région

D’autres villes du sud-est de l’Anatolie n’ont pas été en reste. À Kızıltepe, le thermomètre a indiqué 49,6 °C, pendant que Cizre enregistrait 49,4 °C, suivi de près par Nusaybin à 49,3 °C, Kurtalan à 49,1 °C et Ceylanpınar à 49 °C. En tous, 132 stations météorologiques ont battu leurs records pour ce mois de juillet en Turquie.

Ces températures dépassent les moyennes saisonnières de 6 à 12 °C, d’après le ministère turc de l’Environnement. La situation oblige à revoir les seuils d’alerte et à repenser les dispositifs canicule pour mieux protéger les habitants.

Historic: Turkey 🇹🇷 joins the 50°C club! 🔥 🌡️50.5°C Silopi ➡️ NEW ALL-TIME NATIONAL RECORD! 🥵 🌡️49.6°C Kızıltepe

🌡️49.4°C Cizre

🌡️49.3°C Nusaybin

🌡️49.1°C Kurtalan

🌡️49.0°C Ceylanpınar Tmin up to 34.6°C ! 🙃 @meteoroloji_twi pic.twitter.com/cgBN4Fhf3J — Thierry Goose (@ThierryGooseBC) July 25, 2025

Des conséquences en ville et sur l’économie

Face à ces chaleurs extrêmes, les villes turques doivent revoir leur organisation. Avec des températures atteignant 50 °C, le mode de vie traditionnel se heurte aux limites : la consommation d’énergie explose et les réseaux électriques peinent à suivre, tandis que la vie en extérieur devient presque impossible. Le quotidien est chamboulé, les rythmes naturels sont perturbés, et il devient difficile de fonctionner normalement pendant plusieurs heures de la journée.

L’aspect économique n’est pas en reste. À Silopi, ville dont l’économie dépend principalement du commerce avec l’Irak voisin et des services de transport, la facture d’électricité finit par grimper en flèche, à force de faire tourner en continu clim et frigos. Cemil Seher, un habitant local de 51 ans, réclame même une remise sur sa facture pour essayer de faire baisser la note, devenue trop lourde à supporter.

Incendies ravageurs et périls pour l’environnement

Cette canicule s’accompagne d’une série d’incendies redoutables dans plusieurs régions turques, reflétant les tendances météorologiques actuelles. À Karabük, un feu, qui fait rage depuis quatre jours malgré les efforts des pompiers, a déjà contraint plusieurs villages à être évacués. Le gouverneur Hulusi Sahin a qualifié ces incendies d’« inquiétants et dangereux », en soulignant les difficultés rencontrées par les secours dans les villes d’Aksu et Gazipasa.

La menace de désertification plane également sur la Turquie, avec 88 % du territoire exposé, d’après un récent rapport de l’ONU. Cette situation se trouve aggravée par la déforestation liée aux conflits passés avec le PKK et une loi récente qui autorise désormais l’exploitation minière sur certaines terres agricoles et forestières.

Un avenir climatique qui semble incertain

L’exploit de Silopi préfigure la chaleur qui pourrait devenir la norme dans les prochaines années face au réchauffement climatique. Recep Tayyip Erdogan va jusqu’à parler d’un phénomène « mortifère » pour les sociétés, qualifiant la sécheresse actuelle de « la pire depuis cinq ans ». Ce défi ne touche pas uniquement l’environnement, mais aussi l’organisation sociale et économique, et la réponse doit être collective.