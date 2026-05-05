La Californie offre 200 000 $ à qui stoppera ces moules invasives : les biologistes avouent « on n’a jamais vu une propagation aussi rapide »

En Californie, la menace posée par les moules invasives aux infrastructures hydrauliques a lancé une grande initiative : le concours « Halt the Hitchhiker », organisé par le U.S. Bureau of Reclamation. L’objectif est d’empêcher la propagation des moules zébrées, quagga et dorées, qui peuvent abîmer les pompes, les tuyaux et les installations électriques, explique Cnews. Les frais de gestion sont estimés à plus de 930 millions € par an, ce qui rend cette opération particulièrement importante pour protéger les infrastructures et les ressources en eau.

Les moules zébrées, quagga et dorées s’attachent aux surfaces dures, forment des amas denses et se reproduisent très vite. À l’état juvénile, elles sont microscopiques et difficiles à repérer. Une fois installées, elles créent une couche vivante qui recouvre quais, rochers et l’intérieur des tuyaux, et peuvent sérieusement endommager les installations.

Le principal vecteur de propagation, ce sont les eaux résiduelles dans les compartiments de ballast des bateaux. Ces réservoirs retiennent souvent des moules invisibles qui survivent et se disséminent. C’est un peu comme une chaussure boueuse dont la saleté ne se voit pas toujours : un danger caché sous l’apparence d’un bateau « sec ».

Ce qui s’est passé en Californie et quelles conséquences

La moule dorée a été signalée pour la première fois en Californie le 17 octobre 2024, dans le delta Sacramento, San Joaquin, près du Port of Stockton. Depuis, plusieurs détections ont été relevées, notamment sur des sites de surveillance et des équipements hydrauliques. Il a fallu retirer des centaines de moules, mesurant d’environ ≈0,635 cm à ≈2,54 cm. Les stations de pompage et autres infrastructures sont particulièrement vulnérables : les systèmes peuvent être endommagés, ce qui perturbe l’approvisionnement en eau potable, l’agriculture et la production d’électricité.

Les analyses génétiques ont été confirmées par des laboratoires comme le UC Davis Genomic Variation Laboratory et le California Department of Food and Agriculture. Selon une étude du U.S. Geological Survey (USGS), les coûts de gestion de ces espèces envahissantes atteignent des sommes astronomiques chaque année.

Comment se déroule le concours « Halt the Hitchhiker »

Lancé par le U.S. Bureau of Reclamation et géré par la société yet2, le concours « Halt the Hitchhiker » se déroule en trois phases. La Phase 1, qui accepte les concepts jusqu’au 29 mai 2026, récompensera jusqu’à six lauréats avec 23 250 € chacun. La Phase 2, qui demande une présentation virtuelle, offrira 46 500 € à chacune des trois équipes qualifiées. La Phase 3 consistera en des tests de prototypes en laboratoire, avec jusqu’à 116 250 € pour la première place. Le pot total du concours peut atteindre 511 500 € si toutes les récompenses maximales sont attribuées.

Un webinaire d’information a eu lieu le 25 mars 2026 pour guider les candidats. Le concours est ouvert exclusivement aux participants basés aux États-Unis, afin de stimuler l’innovation locale dans la lutte contre cette menace.