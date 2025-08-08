17.000 hectares partis en fumée : l’Aude a frôlé la catastrophe

Un incendie dévastateur a frappé le massif des Corbières dans l’Aude, marquant une tragédie pour la région méditerranéenne française. Le sinistre a débuté le mardi 5 août, peu après 16h, et a été déclaré maîtrisé seulement le jeudi 7 août. Il laisse derrière lui un décor de désolation, ainsi que d’importantes pertes en vies humaines et en biens matériels. Pour la région, c’est le plus grand incendie du XXIe siècle en France, et le pire depuis au moins 50 ans dans cette zone.

Du début aux conséquences

L’incendie a débuté aux abords du village de Ribaute, qui se trouve entre Carcassonne et Narbonne. Rapidement, il s’est étendu à une vitesse impressionnante, dévorant 1 000 hectares à l’heure pendant quelques heures. Au final, plus de 17 000 hectares de garrigue et de résineux ont succombé aux flammes, soit une superficie supérieure à celle de Paris. Les dégâts matériels sont considérables : 36 habitations ont été détruites ou endommagées et 35 véhicules ont été complètement brûlés.

Du côté humain, l’incendie a coûté la vie à une personne et a blessé 13 individus – dont un civil en urgence absolue et onze sapeurs-pompiers. Au début, trois personnes avaient disparu, mais elles ont heureusement toutes été retrouvées saines et sauves.

Météo, intervention et soutien

Les conditions météo ont clairement joué un rôle dans la propagation rapide du feu. Le vent chaud et sec, connu sous le nom de Tramontane, a d’abord aidé l’incendie à se propager. Puis, un passage à un vent marin, apportant plus d’humidité, a permis de freiner un peu les flammes. François Gourand, prévisionniste à Météo-France, a expliqué que ce changement rendait la propagation du feu « moins favorable », ce qui a donné un coup de pouce bienvenu aux pompiers.

Les autorités n’ont ménagé aucun effort pendant cette crise. Le sous-préfet de Narbonne, Rémi Recio, avait précisé que l’incendie était « toujours actif » mais que son intensité « diminue ». Le premier ministre, François Bayrou, a qualifié la situation de « catastrophe d’une ampleur inédite » en espérant que « le feu va être fixé très vite ». Finalement, à 19h45, la préfecture a annoncé que « le feu est désormais fixé ».

Réactions officielles et enquête sur le sinistre

Face à ce drame, tous les moyens disponibles ont été déployés pour combattre l’incendie, illustrant la mobilisation des secours.

Dès le lendemain, une enquête sur les causes a été lancée pour déterminer précisément ce qui a déclenché l’incendie à Ribaute. Cette investigation vise à identifier les causes afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise à l’avenir.