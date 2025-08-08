Nouveau standard volontaire de reporting RSE pour les PME : un outil opérationnel pour alléger leurs charges et renforcer leur crédibilité

La Commission européenne a adopté, le 31 juillet 2025, une recommandation pour un nouveau standard volontaire de reporting durable (VSME), développé par l’association EFRAG. Ce dispositif vise à simplifier les demandes d’information des grandes entreprises et à ouvrir l’accès des PME aux financements durables.

Une réponse ciblée aux exigences de la CSRD

Dans le cadre du paquet simplification « Omnibus I » adopté le 26 février 2025, la Commission européenne a restreint le périmètre de la CSRD (directive sur la publication d’informations de durabilité) aux entreprises de plus de 1.000 salariés. Pour celles en dessous de ce seuil, un standard volontaire de reporting durable (VSME) a été recommandé, comme première étape avant son adoption formelle via un acte délégué. Ce choix stratégique répond à deux enjeux : éviter la surcharge administrative pour les PME et instaurer un seuil de protection face aux demandes d’information excessives dans la chaîne de valeur, le fameux « value‑chain cap ».

Cadre technique et articulation avec la phase législative

Le standard VSME a été élaboré par l’EFRAG, qui l’a remis à la Commission en décembre 2024, après une phase de consultation publique et de tests auprès des PME. Aujourd’hui, la recommandation de la Commission constitue une mesure transitoire permettant aux PME de répondre de manière homogène aux exigences des donneurs d’ordre, tout en préparant le terrain à un acte délégué formel qui pourrait présenter des ajustements en fonction de l’avancée des négociations législatives.

Fluidifier l’accès aux financements durables

Ce standard volontaire permet aux PME de structurer leurs informations de durabilité selon un format reconnu, facilitant les échanges avec les grandes entreprises et institutions financières. En adoptant le VSME, elles peuvent améliorer leur compréhension interne de leurs performances RSE, renforcer leur résilience et accroître leur compétitivité sur le plan de l’accès aux financements à impact.

Soutien opérationnel pour un déploiement efficient

L’EFRAG a mis en place un « écosystème VSME » réunissant des parties prenantes du monde financier et des PME afin d’accompagner la mise en œuvre du standard. Sur son site, on trouve des ressources pratiques : vidéos éducatives multilingues, modèle XBRL digital et liens vers des guides méthodologiques. Ces outils concrets visent à rendre accessible ce reporting volontaire, même pour des PME aux moyens limitées, et à encourager une adoption pragmatique, en phase avec leurs capacités opérationnelles.