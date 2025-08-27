Le vélo de fonction, nouvel atout RSE des entreprises françaises

En pleine mutation des mobilités douces, le vélo de fonction s’impose comme un levier incontournable de responsabilité sociale et environnementale. De plus en plus d’entreprises françaises misent sur ce dispositif pour réduire l’empreinte carbone de leurs salariés, améliorer leur qualité de vie et renforcer leur attractivité en tant qu’employeur.

Le vélo de fonction comme pilier de la mobilité durable

Le vélo de fonction connaît une adoption croissante en France. Ce mode de déplacement, longtemps cantonné à quelques start-up urbaines, devient désormais une véritable stratégie de mobilité durable au service de la RSE. Le vélo de fonction s’invite dans les plans de transition écologique des entreprises, porté par la dynamique réglementaire et les attentes sociales. Tandis que la Belgique comptabilise plus de 700.000 vélos de fonction et que l’Allemagne dépasse les 2 millions, la France en compte aujourd’hui entre 20.000 et 25.000. La marge de progression est donc immense, mais les signaux positifs s’accumulent.

Le vélo de fonction ne se limite plus à une pratique urbaine ou symbolique. Comme le fait savoir la société Tandem, qui propose un service de vélos de fonction clé en main aux entreprises, ce dispositif répond à trois enjeux majeurs : réduire l’empreinte carbone, améliorer la qualité de vie au travail et renforcer l’attractivité employeur. Ce triptyque s’inscrit pleinement dans les engagements RSE, qui obligent désormais les directions à mesurer et compenser l’impact environnemental de leurs activités.

En pratique, le vélo de fonction s’aligne avec la logique de mobilités douces, car il ne nécessite aucun carburant fossile et participe directement à la baisse des émissions de CO₂. Ce mode de transport constitue « un levier efficace pour réduire l’empreinte carbone » tout en facilitant la transition écologique des entreprises. L’association entre RSE et mobilité devient ainsi plus concrète : à chaque salarié qui enfourche un vélo, c’est un peu de CO₂ évité sur les trajets domicile-travail.

Une adoption croissante et diversifiée

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle le vélo de fonction ne concernerait que les start-up des métropoles, Tandem nous apprend qu’à peine 3% de ses clients se définissent comme tels. Les entreprises utilisatrices sont extrêmement variées : PME industrielles, groupes bancaires, artisans, établissements publics ou encore sociétés de services. Cette diversité illustre que la mobilité douce dépasse les clivages sectoriels et géographiques.

La dynamique est particulièrement marquée dans l’industrie. La société Fuchs a ainsi mis en service 140 vélos en deux vagues successives, tandis que Soprema en a déployé 70 sur cinq sites, et Grupo Bimbo en utilise 50, répartis entre Aix-en-Provence et Fleury-Mérogis. Ces chiffres montrent que même les secteurs historiquement associés à une mobilité motorisée s’ouvrent au vélo de fonction comme outil de transformation organisationnelle.

L’effet boule de neige dans les organisations

Le vélo de fonction fonctionne selon une logique cumulative. D’abord testée sur un groupe volontaire, la solution séduit progressivement de plus en plus de salariés. Chez Crédit Agricole Alpes Provence, 280 collaborateurs ont été équipés dès la première vague, suivis de 50 autres trois mois plus tard, portant le total à 330 vélos. L’effet boule de neige est donc réel : une adoption initiale entraîne une diffusion plus large, jusqu’à devenir un standard de l’entreprise.

Cette mécanique repose aussi sur la perception des salariés. D’après Tandem, les directions RH et RSE initient 90% des projets, souvent appuyées par les services financiers. Le vélo de fonction n’est plus réservé aux cadres : il s’adresse désormais à l’ensemble des collaborateurs en CDI, ce qui renforce l’équité interne et aligne l’initiative sur les valeurs sociales de la RSE.

Un modèle économique encore en construction

Si la France reste en retard par rapport à ses voisins, les perspectives sont encourageantes. Tandem a multiplié par cinq la taille de sa flotte entre 2022 et 2024. La filière espère un effet d’entraînement grâce à un cadre réglementaire plus favorable. Comme l’expliquait GoodPlanet en juillet 2025, les acteurs du secteur demandent au gouvernement d’autoriser la conversion de salaire, sur le modèle allemand, et de permettre le cumul systématique avec le Forfait mobilités durables. Ce dispositif, lancé en mai 2020, autorise déjà la prise en charge par l’employeur jusqu’à 900 euros par an et par salarié, exonérés d’impôts et de cotisations sociales.

En Allemagne, ce mécanisme a favorisé une diffusion massive : près de 2 millions de vélos de fonction circulent, contre 705.000 en Belgique. La France, avec ses 25.000 unités, doit donc rattraper son retard, mais dispose d’un potentiel considérable, notamment auprès des ETI et grandes entreprises. D’après Tandem, ces dernières commandent déjà en moyenne 150 à 300 vélos par projet.

Une réponse aux défis sociaux et environnementaux

Le vélo de fonction ne constitue pas seulement une solution technique de mobilité, mais bien une réponse intégrée aux défis RSE. D’un côté, il réduit les émissions liées aux déplacements professionnels, qui représentent une part importante de l’empreinte carbone des entreprises. De l’autre, il agit sur la qualité de vie au travail, en diminuant le stress lié aux embouteillages et en favorisant l’activité physique.

Enfin, il renforce l’attractivité employeur. Dans un marché du travail tendu, proposer un vélo de fonction peut devenir un argument de recrutement puissant, notamment pour les jeunes générations sensibles aux enjeux climatiques. Comme le rappelle Tandem, 85% des entreprises renouvellent leur contrat au bout de trois ans, preuve que l’initiative s’inscrit dans la durée. Cet ancrage confirme que la mobilité douce n’est pas une mode passagère, mais une composante durable de la stratégie RSE des organisations françaises.