Une plante capable d’extraire les métaux mieux que les machines : miracle écologique ou bombe industrielle ?

Une découverte scientifique majeure transforme notre vision de l’extraction minière grâce à une plante surprenante, la Blechnum orientale. Une équipe de recherche, en collaboration avec le Guangzhou Institute of Geochemistry et Virginia Tech, a mis en évidence un processus naturel fascinant : la cristallisation de minéraux à l’intérieur de cette fougère. Publiés dans Environmental Science & Technology et relayés par Phys.org, ces travaux ouvrent la voie à une possible révolution du phytominage (extraction des métaux par les plantes).

Sur le terrain : les forêts du sud de la Chine

Les chercheurs se sont penchés sur le Blechnum orientale, une fougère connue pour prospérer sur des sols riches en métaux, notamment dans les forêts du sud de la Chine. Classée parmi les plantes hyperaccumulatrices, elle a la capacité d’absorber des métaux lourds — un atout sur des terrains pollués ou naturellement riches en minéraux. À la surprise des équipes, des cristaux de monazite ont été trouvés dans les racines de la plante.

La monazite est un phosphate d’éléments des terres rares, principalement composé de lanthane, de cérium et de néodyme, utilisés dans l’industrie. Ces cristaux, d’environ 1 nm de diamètre, étaient présents dans le tissu externe des racines vivantes. C’est la première fois que la cristallisation d’un minerai par une plante est documentée, ce qui pousse les chercheurs à envisager l’usage de la fougère pour extraire naturellement des métaux rares.

Un processus de cristallisation inédit

Le phénomène se produit sans intervention humaine, à température ambiante. Les cristaux de monazite se forment directement dans les parois cellulaires de la fougère, créant ce que les auteurs décrivent comme un « jardin chimique miniature ». Cette stratégie pourrait remettre en cause l’extraction minière traditionnelle, souvent très lourde pour l’environnement. Les méthodes classiques, notamment en Chine, incluent :

le dynamitage,

l’utilisation d’acides

la production de déchets toxiques,

À l’inverse, la fougère propose une méthode propre : pas besoin de machines ni de produits chimiques. En intégrant l’idée d’une minière totalement végétale, le phytominage permettrait de réduire fortement l’empreinte écologique de l’extraction. On imagine cultiver ces fougères sur des terrains dégradés, récupérer les métaux dans les plantes, et limiter les émissions toxiques.

Potentiel et défis du phytominage industriel

L’intérêt de cette découverte repose à la fois sur des arguments environnementaux et économiques. L’extraction végétale offre une alternative aux procédés industriels actuels, en limitant l’usage de techniques polluantes, similaire au recyclage durable des métaux précieux. L’objectif pourrait être de répondre à la demande mondiale en terres rares — rappel : plus de 80 % du traitement est actuellement dominé par la Chine. Mais plusieurs difficultés restent à résoudre.

La monazite contient également du thorium et de l’uranium, ce qui impose une gestion très stricte de la radioactivité et une allocation précise des ressources hydrométallurgiques. De nombreuses données manquent encore pour passer à l’échelle industrielle : rendement par hectare, fréquence des récoltes, rôle de la chimie du sol et du microbiome radiculaire figurent parmi les inconnues majeures.

Il faudra mener des essais agronomiques, réaliser des cartographies géochimiques et lancer des projets pilotes sur des sites ciblés, comme les résidus de mines, pour valider cette approche.