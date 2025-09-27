Oubliez le lithium : une idée folle pourrait révolutionner les voitures électriques

À l’heure où la transition énergétique est devenue une priorité majeure, la startup française Genomines propose une alternative innovante et respectueuse de l’environnement à l’extraction minière classique. En utilisant des plantes génétiquement modifiées de la famille des marguerites, cette entreprise veut révolutionner la production des métaux indispensables à la fabrication des batteries pour véhicules électriques. Cette méthode, baptisée phytominage, pourrait transformer le panorama industriel et écologique mondial.

Une technologie écolo qui en jette

Le phytominage consiste à utiliser des plantes modifiées pour absorber le nickel présent dans le sol. Genomines a réussi à doubler la capacité d’absorption de ces plantes tout en triplant leur taille grâce au génie génétique. Le cycle de culture de ces marguerites dure entre 4 et 6 mois, et elles peuvent contenir jusqu’à 7,6 % de métal. Le produit obtenu est un oxyde de nickel de qualité batterie, indispensable pour les véhicules électriques.

Cette approche offre plusieurs atouts par rapport aux méthodes traditionnelles. Alors qu’une mine classique peut mettre entre 10 et 20 ans à devenir opérationnelle, une phytomine peut être lancée en seulement 1 à 2 ans. En plus, ce procédé requiert peu d’énergie et capte du CO₂ plutôt que d’en rejeter.

Un secteur en pleine mutation

Aujourd’hui, 70 % du nickel mondial vient d’Indonésie, où les mines sont surtout contrôlées par la Chine. La diminution des gisements de bonne qualité et les dommages environnementaux préoccupent face à une demande qui ne cesse de croître. L’extraction traditionnelle est non seulement coûteuse mais aussi très polluante, avec un tarif estimé entre 16 000 et 19 000 euros par tonne. À l’inverse, Genomines propose de produire du nickel pour seulement 10 000 euros la tonne.

Les investisseurs ne se trompent pas : la startup a levé pas moins de 45 millions d’euros auprès de grands noms comme Engine Ventures (MIT), Hyundai, Jaguar Land Rover et Lowercarbon Capital, sous l’œil attentif du réputé Chris Sacca.

Phytominage : promesses et défis

Le potentiel du phytominage est immense, tout comme celui des métaux rares découverts récemment. On estime à 30 à 40 millions d’hectares le surface exploitable dans le monde pour cette méthode, ce qui permettrait une production jusqu’à quatorze fois supérieure à celle de l’industrie minière actuelle. Toutefois, des défis techniques, réglementaires et agronomiques restent à relever.

Malgré ces obstacles, Genomines voit l’avenir en grand avec cette technologie. Selon Koutchekian, cofondateur de l’entreprise : « C’est important car nous avons besoin de beaucoup de métal, surtout pour la transition énergétique et les batteries de véhicules électriques ». Il ajoute : « Le souci, c’est qu’avec les méthodes minières traditionnelles, on ne parviendra pas à en produire assez ».

Vers une filière industrielle inédite

L’importance du nickel dans la fabrication des batteries lithium-ion n’est plus à démontrer, tout comme celle du gisement de lithium récemment découvert en France. Présent dans plusieurs modèles européens comme la Renault Mégane E-Tech, ce métal est indispensable pour satisfaire les objectifs fixés par l’accord de Paris pour 2040.

L’approche audacieuse de Genomines pourrait bien créer une nouvelle filière industrielle, où les champs prendraient progressivement le pas sur les mines traditionnelles pour alimenter le marché en pleine expansion des véhicules électriques. Comme le souligne un représentant anonyme : « Nos clients potentiels ne viennent pas pour la durabilité. Ce qui les intéresse, c’est le coût ». Le défi sera donc double : démontrer que cette méthode est économiquement viable tout en gagnant rapidement en capacité.