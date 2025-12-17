Une découverte abyssale à 4 000 mètres de profondeur inquiète les scientifiques sur l’avenir de nos côtes

Récemment, une équipe internationale de scientifiques a réalisé une découverte majeure au fond de la mer de Scotia, dans les eaux glaciales qui entourent l’Antarctique. La mission a permis de révéler des secrets enfouis sous plus de vallées sous-marines de sédiments, et apporte des informations précieuses sur le courant circumpolaire antarctique, un élément clé mais encore peu connu de notre système climatique.

À quoi sert le courant circumpolaire ?

Le courant circumpolaire antarctique est une immense masse d’eau froide qui circule d’ouest en est autour de l’Antarctique, poussée par les vents d’ouest. Il relie les trois grands bassins océaniques : l’Atlantique, le Pacifique et l’Indien.

Ce courant joue un rôle fondamental dans la redistribution de la chaleur mondiale, la régulation du cycle du carbone atmosphérique et l’apport de nutriments indispensables à la vie marine. Comme le dit Claire Allen du British Antarctic Survey, « sans ce courant, les équilibres climatiques que nous connaissons n’existeraient tout simplement pas ».

Malgré son importance, le courant circumpolaire antarctique reste relativement méconnu du grand public. Pourtant, une perturbation de ce courant pourrait déclencher toute une série de répercussions à l’échelle mondiale sur les milieux naturels et le climat.

La mission et ce qu’ils ont trouvé

Une équipe dirigée par Elisenda Balleste et Claire Allen a mené une mission ambitieuse pour percer les mystères de ce courant géant. Leur but : reconstituer la vie marine passée, mesurer les effets des activités humaines sur cette région et mieux comprendre les échanges entre océan et climat, rapporte le magazine Sciencepost. Pour cela, ils ont utilisé une technique de forage avancée capable d’atteindre entre 3 000 et 4 000 mètres sous la surface afin d’extraire des carottes de sédiments.

Ces archives naturelles, constituées de plus de 40 tubes de sédiments prélevés, ont livré des révélations fascinantes. Les analyses montrent que, durant l’avant-dernière période chaude il y a environ 130 000 ans, le courant antarctique filait plus de trois fois plus vite que pendant les mille ans précédents. De plus, il s’était déplacé d’environ 600 km vers le sud, ce qui avait provoqué une montée du niveau des mers comprise entre 6 et 9 mètres.

Aujourd’hui et un avenir incertain

Les cycles naturels — comme ceux décrits par les Montagnes Transantarctiques — ont historiquement influencé les déplacements de ce courant. Ces cycles principaux se déroulent sur des périodes d’environ 100 000 ans, avec des cycles secondaires tous les 21 000 ans.

À cela s’ajoute désormais le réchauffement climatique d’origine humaine, qui constitue un nouveau facteur à prendre en compte. Les indices actuels laissent penser que la vitesse du courant pourrait s’accélérer à nouveau, cette fois sous l’effet du dérèglement climatique en cours. Certaines modélisations suggèrent même une dérive vers le nord plutôt que vers le sud.

Que se passerait-il si le courant était perturbé ?

Une perturbation du courant circumpolaire antarctique aurait des conséquences notables. Elle pourrait modifier les écosystèmes marins, bouleverser les régimes météorologiques et augmenter les risques pour les populations côtières. Le courant fonctionne comme un régulateur du système climatique terrestre ; son instabilité risquerait de provoquer des effets en cascade à l’échelle planétaire.

L’étude détaillée de ces carottes sédimentaires, publiée dans la revue Nature Communications, offre aujourd’hui une lecture unique de notre passé climatique et de ses leçons pour l’avenir. Comme le résume Elisenda Balleste, « C’est comme lire un livre d’histoire. Chaque couche raconte ce qui vivait ici, ce qui vit encore, et l’empreinte que nous, les humains, avons laissée. »