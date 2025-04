Un simple clic peut vous offrir un trimestre de retraite en plus (mais encore faut-il le savoir)

Préparer sa retraite, c’est une étape importante dans la vie de tout travailleur. Pour faciliter ce passage, l’Agirc-Arrco lance un nouveau service baptisé « Mes premiers pas vers la retraite ». Ce dispositif a pour but de simplifier et de rendre plus fluides les démarches pour partir en retraite. Avec la complexité grandissante des démarches financières et administratives, ce service s’avère être une solution intéressante pour ceux qui se préparent à quitter le monde du travail.

Un accès simplifié pour les assurés Agirc-Arrco

Pour profiter du service « Mes premiers pas vers la retraite », il faut être assuré auprès de l’Agirc-Arrco et avoir atteint l’âge minimum de 57 ans. Il est aussi nécessaire de ne pas avoir déjà lancé une demande de retraite. L’accès est vraiment facile : il suffit de se connecter ou de créer un compte sur l’espace personnel sécurisé Mon Agirc-Arrco. Une fois connecté, le service se trouve sous l’onglet « Ma retraite » sur la page d’accueil ou dans la rubrique « Mes autres services ».

Cette solution permet de regrouper toutes les informations utiles en un seul endroit.

Des outils complets pour préparer sa retraite

Ce service propose plusieurs fonctionnalités pour que chacun puisse avoir une vision claire de sa situation. D’abord, il offre un accès complet à sa carrière. Les assurés peuvent consulter toutes les informations enregistrées par les régimes de retraite et demander des corrections si besoin. Le service « Corriger ma carrière » sur Info-retraite.fr permet d’ajouter des activités professionnelles oubliées.

Ensuite, le service présente une estimation du futur montant de la retraite en fonction de la date de départ envisagée. Plusieurs propositions sont fournies avec différents âges, dates de départ et montants indicatifs, afin d’explorer divers scénarios. De plus, un contact est prévu six mois avant la date choisie pour débuter les démarches administratives .

Enfin, une fois ces étapes parcourues, les utilisateurs ont la possibilité de télécharger un récapitulatif complet au format PDF, qui rassemble toutes les informations traitées pendant le parcours.

Un suivi personnalisé pour garantir la fiabilité des données

Un des atouts du service « Mes premiers pas vers la retraite » est son suivi personnalisé. Chaque année, l’Agirc-Arrco recontacte les assurés pour renouveler le parcours avec eux. Cela permet de vérifier la cohérence des informations sur la carrière et d’affiner la prévision de l’âge de départ.

Ce suivi annuel assure que chacun dispose des informations les plus précises disponibles pour calculer sa future pension et offre une tranquillité d’esprit supplémentaire concernant la fiabilité des données utilisées.

Un appel à l’action simple et direct

Pour conclure, le service « Mes premiers pas vers la retraite » marque une avancée dans l’accompagnement des futurs retraités en France. Il met à disposition des outils clairs et personnalisés qui simplifient largement le passage à la retraite. Comme le rappelle l’Agirc-Arrco, la plupart des régimes de retraite accordent des trimestres supplémentaires et dans certains cas une majoration du montant de la retraite.

Les assurés sont donc invités à se rendre dès maintenant sur leur espace personnel sécurisé Mon Agirc-Arrco pour activer ce service et préparer sereinement cette nouvelle étape de vie.

Voir le site agirc-arrco.fr