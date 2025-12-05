Disparue depuis 20 ans, une créature resurgit en Bolivie et bouleverse les scientifiques

La redécouverte récente du poisson rare Moema claudiae en Bolivie ranime l’espoir pour une espèce qu’on pensait disparue. Ce petit poisson, surnommé « poisson-moustique saisonnier », réapparaît après plus de deux décennies d’absence, suscitant à la fois admiration et urgence d’agir pour sa protection, rapporte le magazine espagnol Noticias Ambientales. Retour sur une découverte qui rappelle la fragilité de notre biodiversité.

Un état inquiétant pour de nombreuses espèces

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a mis à jour ses chiffres : environ 28 % des espèces évaluées sont aujourd’hui menacées d’extinction, soit plus de 48 000 espèces dans le monde. Ce pourcentage montre l’ampleur du problème, avec un quart des espèces à travers la planète en danger. Les principales menaces viennent des activités humaines, notamment la déforestation — souvent pour faire place à l’agriculture, à l’élevage ou à l’urbanisation — ce qui entraîne une perte d’habitats vitaux pour de nombreuses espèces.

La déforestation touche durement les écosystèmes aquatiques. Elle favorise l’érosion des sols, envoie des pesticides et des déchets dans les rivières, trouble les eaux et les rend impropres à la vie de beaucoup de poissons. Pour des espèces comme Moema claudiae, cela peut signifier des œufs ensevelis sous la boue et des difficultés à respirer dans des eaux dégradées. Ces conditions extrêmes réduisent leurs chances de survie et de reproduction dans leur milieu naturel.

Moema claudiae, une découverte inattendue

Les chercheurs Thomas Otto Litz et un autre scientifique du Musée d’Histoire Naturelle Noel Kempff Mercado à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, ont mené une expédition décisive qui a permis de redécouvrir Moema claudiae. Ils ont observé un groupe survivant dans un petit étang temporaire préservé situé à la transition entre la forêt amazonienne et les savanes des Llanos de Moxos (région du bassin amazonien). Cet habitat singulier — un fragment de forêt entouré de terres agricoles — représente aujourd’hui le seul refuge connu pour cette espèce à l’état sauvage.

L’observation des chercheurs ouvre une fenêtre d’opportunité. Selon Thomas Otto Litz, cette redécouverte est exceptionnelle car elle offre la chance de protéger l’espèce dans son habitat naturel, comme l’ont montré les efforts de réhabilitation pour d’autres espèces. Le 14 novembre 2025, une étude complète a été publiée dans Nature Conservation, accompagnée des toutes premières images de Moema claudiae en vie.