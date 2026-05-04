Dirigeants d’entreprises : un sur deux confronté à des souffrances psychologiques

La santé mentale des entrepreneurs français révèle un paradoxe troublant. Alors que dirigeant d’entreprise évoque traditionnellement réussite et épanouissement professionnel, la réalité dépeinte par le 11e baromètre annuel de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur bouleverse cette perception idéalisée. Cette étude, menée par l’Ifop auprès de 1 000 dirigeants d’entreprises de toutes envergures, dévoile une problématique d’ampleur : un dirigeant d’entreprise sur deux confie souffrir ou avoir souffert de troubles psychologiques, conjuguant notamment stress administratif et incertitude économique.

Cette révélation résonne avec d’autant plus de force qu’elle s’inscrit dans un contexte où la santé mentale constitue une Grande cause nationale pour la deuxième année consécutive, témoignant de l’urgence d’un enjeu sociétal qui transcende les frontières professionnelles.

Des chiffres qui révèlent une souffrance psychologique généralisée

L’enquête esquisse un portrait en clair-obscur de la condition entrepreneuriale contemporaine. Paradoxalement, tandis que 88 % de ces dirigeants se proclament « globalement en bonne santé » – soit dix points de progression en une décennie – la moitié d’entre eux traverse ou a traversé des épisodes de mal-être psychologique. Cette amélioration apparente de l’état de santé général dissimule néanmoins une réalité autrement plus nuancée.

L’état psychologique épouse une trajectoire similaire : 76 % des entrepreneurs revendiquent un bon équilibre mental, marquant une progression de neuf points par rapport à 2025, année qui avait enregistré un nadir historique à 67 %. Pourtant, cette embellie statistique ne saurait masquer la persistance des fragilités : 24 % des dirigeants traversent actuellement une période de mal-être, tandis que 27 % en conservent le souvenir douloureux.

Les sources du stress entrepreneurial : charge administrative et incertitudes économiques

L’identification des facteurs déclencheurs éclaire la complexité vertigineuse de la fonction dirigeante dans l’économie contemporaine. La charge administrative et réglementaire constitue la première source de tension pour 64 % des dirigeants d’entreprise , distançant nettement la surcharge de travail (55 %) et l’incertitude liée au contexte économique (54 %).

Ces proportions s’amplifient dramatiquement chez les dirigeants présentant des troubles psychologiques. Parmi eux, 82 % dénoncent les contraintes administratives, 76 % pointent l’incertitude économique et 60 % subissent une pression financière – contre seulement 37 % pour l’ensemble de l’échantillon. Face à cette accumulation de facteurs de stress, un tiers des dirigeants en souffrance caressent même l’idée d’abandonner leur activité.

Cette situation révèle un phénomène de burn-out latent qui irrigue transversalement le tissu entrepreneurial français, sans distinction d’âge, de secteur d’activité ou d’ancienneté, comme l’observe Sylvie Bonello, déléguée générale de la Fondation. Cette réalité fait écho aux préoccupations croissantes concernant les défis environnementaux qui pèsent sur les entreprises, ajoutant une dimension supplémentaire aux pressions exercées sur les dirigeants.

Les secteurs les plus exposés : BTP et agriculture en première ligne

L’analyse sectorielle dévoile des disparités saisissantes dans l’exposition aux risques psychosociaux. Les dirigeants du secteur de la construction émergent comme les plus vulnérables, cumulant troubles du sommeil, anxiété, découragement et tensions musculaires. Cette situation cristallise les spécificités d’un secteur confronté à une réglementation labyrinthique, des cycles économiques erratiques et des contraintes physiques considérables.

L’agriculture occupe également une position alarmante. Les dirigeants d’entreprises agricoles subissent particulièrement les difficultés liées à la charge administrative croissante, l’incertitude économique structurelle du secteur, l’isolement décisionnel face aux enjeux stratégiques, et les problèmes personnels amplifiés par la précarité économique.

À l’inverse, l’industrie présente un profil plus clément, suggérant que certains environnements professionnels offrent de meilleures conditions de préservation de la santé mentale des dirigeants.

L’accompagnement psychologique : un tabou persistant

Malgré la reconnaissance croissante des enjeux de santé mentale, l’accompagnement demeure marginal parmi les dirigeants. Seuls 12 % de ceux présentant des difficultés psychologiques sollicitent une aide professionnelle, tandis que 16 % expriment le souhait d’être accompagnés. Plus préoccupant encore, 72 % rejettent catégoriquement cette perspective.

Cette résistance s’enracine notamment dans la persistance de représentations stigmatisantes. Une récente étude de l’Institut Choiseul révèle que deux tiers des dirigeants considèrent le suivi psychologique comme tabou dans leur environnement professionnel. Cette perception constitue un obstacle majeur à la prise en charge préventive des risques psychosociaux.

Pourtant, selon Mutualité française, « il ne s’agit pas forcément de pathologies lourdes : cela peut être un moment de fragilité, un creux, un pré-burn-out », nécessitant une approche dédramatisée de la santé mentale.

Vers une reconnaissance des enjeux de santé mentale entrepreneuriale

Les dirigeants identifient néanmoins les leviers d’amélioration de leur bien-être. La pratique sportive, l’optimisation du sommeil et la déconnexion numérique figurent parmi les solutions privilégiées. Ces orientations convergent avec les recommandations des professionnels de santé qui prônent une approche holistique de la prévention.

L’étude révèle également que les dirigeants en difficulté psychologique peinent davantage à préserver leur équilibre vie professionnelle-vie personnelle : seuls 53 % y parviennent, contre 73 % pour l’ensemble de l’échantillon. De même, leur capacité de déconnexion numérique s’avère limitée (38 % contre 53 % en moyenne).

Cette situation appelle une prise de conscience collective sur la nécessité d’accompagner les entrepreneurs dans la préservation de leur santé mentale. Au-delà des enjeux individuels, c’est la pérennité du tissu économique français qui se joue, les dirigeants constituant un maillon essentiel de la vitalité entrepreneuriale nationale. Cette problématique s’inscrit dans un contexte plus large de transformation des modèles économiques, où les enjeux technologiques et éthiques redéfinissent les contours de la responsabilité entrepreneuriale.