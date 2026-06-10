Le géant du tourisme TUI récompensé pour la préservation du climat

Le groupe TUI vient d’obtenir une nouvelle reconnaissance internationale en intégrant une nouvelle fois la prestigieuse liste A « Climate Change » du CDP (anciennement Carbon Disclosure Project). Cette distinction, réservée à un nombre limité d’entreprises jugées exemplaires en matière de lutte contre le changement climatique, récompense à la fois la transparence environnementale du voyagiste et les progrès réalisés dans sa stratégie de développement durable.

TUI et les hôtels certifiés : une demande en forte progression

Le 5 juin 2026, le groupe TUI a annoncé son inscription pour la quatrième fois sur la liste A « Climate Change » établie par CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), une organisation internationale de référence dans l’évaluation des performances environnementales des entreprises. Cette reconnaissance intervient alors que les acteurs du tourisme sont soumis à une pression croissante pour réduire leur empreinte carbone et démontrer leurs engagements en faveur d’un modèle plus durable.

L’obtention de cette distinction ne repose pas sur une simple déclaration d’intention. Elle s’appuie sur une analyse détaillée des politiques climatiques, des résultats mesurables et de la qualité des informations publiées par les entreprises participantes. Selon les données communiquées par le CDP, près de 24.800 organisations ont transmis leurs informations environnementales dans le cadre de la campagne d’évaluation 2024.

Cette nouvelle reconnaissance intervient dans un contexte favorable pour les offres de voyage plus responsables. TUI indique que le nombre de clients séjournant dans des hôtels certifiés durables a fortement progressé ces dernières années.

Selon les données du groupe, 15 millions de voyageurs ont choisi un établissement certifié durable en 2025, contre 10,5 millions en 2023. Cela représente une hausse de 43% en seulement deux ans, selon TUI.

Les établissements concernés disposent de certifications indépendantes reconnues par le Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Ces labels prennent en compte plusieurs critères liés à la gestion durable des infrastructures touristiques, à la protection de l’environnement, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au soutien des communautés locales ainsi qu’à la préservation du patrimoine culturel.

Afin de garantir la crédibilité du dispositif, ces certifications font l’objet d’audits indépendants réguliers. TUI met désormais ces hébergements en avant sur ses plateformes de réservation et dans son réseau d’agences afin d’orienter les voyageurs vers des solutions plus respectueuses de l’environnement.

Pourquoi TUI figure sur la liste A « Climate Change » du CDP

La liste A du CDP constitue l’un des classements les plus exigeants en matière de reporting climatique. Les entreprises évaluées doivent fournir des informations détaillées sur leurs émissions de carbone, leur gouvernance environnementale, leurs risques climatiques et les mesures mises en œuvre pour réduire leur impact.

Le CDP examine également la cohérence des objectifs fixés, les investissements réalisés et les résultats obtenus. Seules les entreprises démontrant un leadership avéré peuvent accéder à cette catégorie d’excellence.

Selon une étude publiée par le CDP en janvier 2026, les entreprises considérées comme leaders environnementaux réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre à un rythme environ quatre fois supérieur à celui des organisations moins avancées sur ces sujets. Le même rapport souligne que ces entreprises identifient également davantage d’opportunités économiques liées à la transition écologique, pour un montant cumulé estimé à 218 milliards de dollars sur douze mois.

Dans ce contexte, l’inscription de TUI sur la liste A récompense notamment ses engagements de long terme et la mise en œuvre de mesures concrètes dans plusieurs secteurs particulièrement émetteurs, notamment l’aviation, l’hôtellerie et les croisières.

Les objectifs climatiques de TUI validés par la science

L’un des éléments majeurs ayant contribué à cette reconnaissance réside dans les objectifs climatiques validés par la Science Based Targets initiative (SBTi), organisme international chargé de vérifier la compatibilité des trajectoires de réduction des émissions avec les objectifs de l’Accord de Paris.

TUI s’est notamment engagé à réduire de 24% les émissions liées à ses activités aériennes d’ici 2030. Pour son activité hôtelière, l’objectif atteint 46,2% de réduction, tandis que les émissions liées aux croisières doivent diminuer de 27,5% sur la même période, selon les données communiquées par le groupe.

Le groupe investit également dans différentes technologies destinées à réduire son empreinte environnementale. Parmi elles figurent notamment les installations photovoltaïques dans certains hôtels, destinées à produire une partie de l’énergie consommée sur place tout en réduisant les coûts énergétiques.

Sebastian Ebel, directeur général du groupe TUI, a souligné l’importance de cette stratégie dans une déclaration publiée par l’entreprise. Selon lui, le secteur du tourisme traverse actuellement « une transformation durable » et les investissements réalisés dans les nouvelles technologies permettent à la fois de renforcer la compétitivité du groupe et ses ambitions environnementales.

TUI, gestion durable et soutien aux communautés locales

Au-delà de la réduction des émissions, la stratégie de développement durable de TUI repose également sur une approche plus large intégrant les dimensions sociales et culturelles du tourisme.

Les certifications soutenues par le groupe prennent ainsi en compte l’impact des activités touristiques sur les populations locales. Elles encouragent le recours à l’emploi local, le soutien aux fournisseurs régionaux et la préservation du patrimoine culturel dans les destinations touristiques.

Thomas Ellerbeck, membre du comité exécutif chargé du développement durable, a estimé que cette nouvelle inscription sur la liste A du CDP confirmait les progrès mesurables réalisés par le groupe. Selon lui, la durabilité constitue désormais un facteur stratégique de réussite pour l’entreprise.

Cette vision correspond également à l’évolution des attentes des voyageurs. Les chiffres publiés par TUI montrent en effet qu’une part croissante de la clientèle privilégie des établissements engagés dans une gestion durable et certifiés selon des standards internationaux reconnus.

Dans un secteur confronté à la nécessité de réduire son impact environnemental tout en maintenant sa croissance, cette reconnaissance du CDP apparaît comme un signal fort. Elle confirme que les critères climatiques deviennent progressivement un élément central de la compétitivité des grands groupes du tourisme mondial.