Trop de pluie dans le Sahara : le scénario qui menace tout un continent

L’Afrique, avec son climat déjà varié et complexe, pourrait bientôt vivre des changements climatiques jamais vus. Des études récentes prévoient une complète réorganisation des régimes de pluie et des écosystèmes à travers le continent, suscitant à la fois des inquiétudes et un certain optimisme quant aux conséquences pour les populations locales et l’environnement.

Des modèles qui en disent long

Les dernières simulations montrent que les températures élevées accentuent les flux d’humidité venant de l’océan Atlantique et de l’océan Indien. À terme, cette transformation géologique majeure pourrait remodeler le cycle des moussons en Afrique, modifiant ainsi profondément les écosystèmes du continent. Thierry Ndetatsin Taguela, postdoctorant à l’Université de l’Illinois à Chicago, a piloté une étude en analysant quarante modèles climatiques afin de mieux cerner ces transformations, rapporte le magazine Science et Vie.

Les projections prévoient une augmentation significative des précipitations dans certaines parties du continent. Par exemple, le Sahara pourrait recevoir jusqu’à 75 % de pluie en plus d’ici la fin du siècle. Cette humidification du désert serait principalement due aux précipitations convectives, représentant plus de 70 % de cette nouvelle humidité.

Un équilibre météorologique précaire

L’équilibre dans le climat africain repose sur une fine balance entre sécheresse persistante et dépendance aux pluies saisonnières. Cette harmonie pourrait se rompre plus vite que prévu et provoquer des conséquences majeures pour les écosystèmes locaux. Selon les prévisions, les précipitations accrues pourraient augmenter de 17 à 25 % dans le sud et le centre de l’Afrique, tandis que l’extrême sud pourrait connaître un léger assèchement.

La modification des courants atmosphériques, avec notamment le déplacement vers le nord des cellules de Hadley, accentue ce phénomène. De ce fait, le cycle hydrique deviendrait instable et imprévisible, favorisant ainsi des ruissellements excessifs, des inondations et une érosion accélérée.

Conséquences pour la nature et les populations

Les changements évoqués ont des répercussions considérables sur la nature : transformation des marges sahariennes en zones semi-arides ou en savanes temporaires, perturbation des sols, de la végétation et de la faune. Ces modifications menacent aussi le quotidien de milliards de personnes qui dépendent des régimes de pluie pour vivre.

La possible perturbation des récoltes et des migrations animales complique la sécurité alimentaire et la disponibilité en eau. Dans certaines zones comme le Sahel, une éventuelle reprise des pâturages pourrait être bénéfique, alors que le sud-ouest de l’Afrique verrait ses précipitations diminuer jusqu’à 5 %.