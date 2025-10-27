Trop de pluie dans le Sahara : le scénario qui menace tout un continent

L’Afrique est à l’aube d’une transformation climatique sans précédent, avec des prévisions qui pourraient bouleverser la vie de milliards de personnes.

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
Trop de pluie dans le Sahara : le scénario qui menace tout un continent
Trop de pluie dans le Sahara : le scénario qui menace tout un continent | RSE Magazine

L’Afrique, avec son climat déjà varié et complexe, pourrait bientôt vivre des changements climatiques jamais vus. Des études récentes prévoient une complète réorganisation des régimes de pluie et des écosystèmes à travers le continent, suscitant à la fois des inquiétudes et un certain optimisme quant aux conséquences pour les populations locales et l’environnement.

Des modèles qui en disent long

Les dernières simulations montrent que les températures élevées accentuent les flux d’humidité venant de l’océan Atlantique et de l’océan Indien. À terme, cette transformation géologique majeure pourrait remodeler le cycle des moussons en Afrique, modifiant ainsi profondément les écosystèmes du continent. Thierry Ndetatsin Taguela, postdoctorant à l’Université de l’Illinois à Chicago, a piloté une étude en analysant quarante modèles climatiques afin de mieux cerner ces transformations, rapporte le magazine Science et Vie.

Les projections prévoient une augmentation significative des précipitations dans certaines parties du continent. Par exemple, le Sahara pourrait recevoir jusqu’à 75 % de pluie en plus d’ici la fin du siècle. Cette humidification du désert serait principalement due aux précipitations convectives, représentant plus de 70 % de cette nouvelle humidité.

Un équilibre météorologique précaire

L’équilibre dans le climat africain repose sur une fine balance entre sécheresse persistante et dépendance aux pluies saisonnières. Cette harmonie pourrait se rompre plus vite que prévu et provoquer des conséquences majeures pour les écosystèmes locaux. Selon les prévisions, les précipitations accrues pourraient augmenter de 17 à 25 % dans le sud et le centre de l’Afrique, tandis que l’extrême sud pourrait connaître un léger assèchement.

La modification des courants atmosphériques, avec notamment le déplacement vers le nord des cellules de Hadley, accentue ce phénomène. De ce fait, le cycle hydrique deviendrait instable et imprévisible, favorisant ainsi des ruissellements excessifs, des inondations et une érosion accélérée.

Conséquences pour la nature et les populations

Les changements évoqués ont des répercussions considérables sur la nature : transformation des marges sahariennes en zones semi-arides ou en savanes temporaires, perturbation des sols, de la végétation et de la faune. Ces modifications menacent aussi le quotidien de milliards de personnes qui dépendent des régimes de pluie pour vivre.

La possible perturbation des récoltes et des migrations animales complique la sécurité alimentaire et la disponibilité en eau. Dans certaines zones comme le Sahel, une éventuelle reprise des pâturages pourrait être bénéfique, alors que le sud-ouest de l’Afrique verrait ses précipitations diminuer jusqu’à 5 %.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

La faille de San Andreas se réveille : la Californie retient son souffle
Développement durable

La faille de San Andreas se réveille : la Californie retient son souffle

Ils font tourner Internet… mais assèchent l’Espagne : l’envers écologique des datacenters
Développement durable

Ils font tourner Internet… mais assèchent l’Espagne : l’envers écologique des datacenters

Ce pays était épargné depuis toujours… jusqu’à ce que le climat change tout
Développement durable

Ce pays était épargné depuis toujours… jusqu’à ce que le climat change tout

Après des décennies d’alerte, l’ONU annonce un retour à la normale de la couche d’ozone
Développement durable

Après des décennies d’alerte, l’ONU annonce un retour à la normale de la couche d’ozone

Espace : l’ESA ne veut plus de débris orbitaux
Écologie industrielleÉcosystèmeGouvernance

L’ESA fait entrer la RSE dans l’espace avec son nouvel indice de santé orbitale

Face au dérèglement climatique, les Français sombrent dans l’angoisse
Développement durable

Face au dérèglement climatique, les Français sombrent dans l’angoisse

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés