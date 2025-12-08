Tri sélectif : l’IA débarque dans vos poubelles et traque chaque faute de tri

À Riom, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), une initiative plutôt originale pourrait changer la façon dont on trie et collecte les déchets, rapporte France 3 dans un reportage dédié. Une benne intelligente a été installée à l’intérieur des camions de ramassage pour filmer ce qui est jeté dans la benne. Cette technologie, pensée pour rendre le tri sélectif plus rigoureux, fait écho à des enjeux à la fois écologiques et économiques majeurs sur le territoire.

Un dispositif de collecte malin

Le système en place se distingue par l’utilisation d’une caméra compacte de seulement 4 cm, dont la mission est principale : filmer avec précision chaque déchet mis dans la poubelle jaune. Les photos sont ensuite passées au crible par un logiciel d’intelligence artificielle, ce qui alimente un flux de données vers un tableau de bord centralisé. Grâce à ce procédé, les erreurs de tri — comme des végétaux, du linge, des pneus et même des aspirateurs — sont repérées immédiatement.

Le dispositif, équipé d’un GPS, permet aussi de localiser géographiquement l’origine des erreurs de tri, sans pour l’instant sanctionner les usagers. C’est surtout un outil pédagogique que le Syndicat du Bois de l’Aumône utilise pour sensibiliser les habitants.

Ce que ça coûte et ce que ça change pour l’environnement

Éviter l’incinération est à la fois une question économique et environnementale, et la tarification incitative pourrait jouer un rôle clé. Les erreurs de tri, fréquentes (près d’une poubelle jaune sur trois), entraînent souvent l’incinération de bennes entières, ce qui rend le tri inefficace et très coûteux. L’incinération revient quatre fois plus cher que le recyclage et pèse lourd pour la collectivité : environ 1 000 000 € par an. La situation est aggravée par les taxes liées aux activités polluantes. Alain Lagru, vice-président du Syndicat, pointe l’injustice et la perte financière du recyclage, qui pourrait pourtant transformer ces déchets en ressources.

Concrètement, une benne souillée signifie une perte d’opportunité pour le recyclage et des coûts évitables. Les erreurs de tri sont particulièrement visibles quand du verre ou des textiles sont déposés dans les sacs translucides, comme l’a rapporté, un ripeur intervenant sur ces collectes.