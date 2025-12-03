Drôme et Ardèche : la benne intelligente de Veolia bouleverse le tri des entreprises

Alors que la gestion durable des déchets prend de l’ampleur, Veolia lance sa « benne intelligente » dans les départements de l’Ardèche et de la Drôme. Présentée comme une « première en France », cette solution sera accessible dès le 20 novembre 2025 et vise à améliorer le tri des déchets au sein des entreprises locales.

Une technologie pointue pour mieux trier

Sur le site de Valence, la benne ne paie pas de mine à l’extérieur — on pourrait la confondre avec un camion-poubelle classique. Mais à l’intérieur, elle embarque une technologie sophistiquée : caméras intelligentes et intelligence artificielle développée par Veolia pour transformer le tri des déchets d’entreprises.

Parmi les innovations, on retrouve une « caméra de reconnaissance optique » conçue en partenariat avec Lixo (expert en données sur la collecte des déchets). Grâce à cette caméra, le système d’IA est capable d’identifier plus de trente familles de déchets, ce qui permet une caractérisation précise et automatique des matériaux valorisables. Cette finesse de détection aide à optimiser le recyclage et la récupération.

Des retombées locales et une ambition nationale

Quatre bennes équipées de la caméra ont déjà été déployées à Valence. Elles cibleront aussi des entreprises à Lyon et Grenoble. À plus grande échelle, Veolia prévoit de répartir 40 bennes intelligentes sur tout le territoire français, pour toucher plus de 12 000 clients.

L’initiative vise en priorité les entreprises de la Drôme et de l’Ardèche, afin de les aider à respecter les règles en vigueur, notamment avec l’entrée en application du second volet de la REP en 2026, une approche similaire à la tarification incitative. Le tri optimisé par la benne permet d’améliorer la qualité du tri à la source, un pas important vers un recyclage plus efficace.

Réglementation et mise en pratique

Marc-Olivier Houel, directeur général de Veolia Recyclage et Valorisation en France, explique, dans les colonnes de LyonMag, que cette première pour les entreprises en France met l’intelligence artificielle au service d’un objectif clair : optimiser le tri pour faciliter le recyclage. Le déploiement vise aussi à automatiser la caractérisation annuelle des déchets, une tâche auparavant très consommatrice de ressources, améliorant ainsi le tri des déchets.

La benne offre une fiabilité renforcée et une meilleure traçabilité du processus de gestion des déchets, tout en servant d’outil clé-en-main pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité réglementaire. Elle contribue à réduire les déchets polluants et à récupérer des matériaux encore valorisables, ce qui bénéficie à l’environnement.