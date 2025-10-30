Des sacs-poubelle transparents pour mieux trier… ou pour mieux vous espionner ?

Depuis le 1er septembre, une nouvelle idée se déploie sur la côte d’Albâtre, en Seine-Maritime. Une vingtaine de communes testent les sacs-poubelle translucides pour les ordures ménagères, remplaçant ainsi les traditionnels sacs opaques. Ce projet, piloté par la Communauté de communes de la côte d’Albâtre (CCCA), vise à améliorer le tri des déchets et à sensibiliser les habitants aux initiatives environnementales. En rendant visible le contenu des sacs lors de la collecte, on espère encourager un tri plus soigné.

Pourquoi cette initiative ?

L’idée derrière les sacs translucides est simple : empêcher de dissimuler les erreurs de tri, chose souvent possible avec les sacs opaques. Jérôme Lheureux, président de la CCCA, explique à France 3 : « L’idée de la mise en place des sacs translucides, c’est de dire qu’il faut absolument mettre le bon déchet au bon endroit. » Ce changement permet aussi d’ouvrir le dialogue sur les problèmes écologiques d’aujourd’hui.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur les 10 000 tonnes de déchets produites chaque année par la CCCA, 7 000 tonnes sont considérées comme ordures ménagères résiduelles. Grâce aux sacs transparents, on vise à récupérer jusqu’à 1 000 tonnes supplémentaires pour le tri sélectif, ce qui constitue un encouragement au tri. Depuis le début de l’année, le centre de tri Atrion à Mornac a déjà noté une hausse de 15 % des déchets recyclés.

Comment ça se passe sur le terrain ?

Cette expérimentation se déroule dans 21 communes : Angiens, Auberville-la-Manuelle, Blosseville-sur-Mer, Bosville, Cany-Barville, Fontaine-le-Dun, Héberville, Ingouville-sur-Mer, La Chapelle-sur-Dun, La Gaillarde, Manneville-ès-Plains, Normanville, Ourville-en-Caux, Saint Aubin-sur-Mer, Saint-Martin-aux-Buneaux, Saint-Pierre-le-Viger, Saint Riquier-ès-Plains, Sotteville-sur-Mer, Thiouville, Veulettes-sur-Mer et Vinnemerville.

Une phase d’information de quatre mois est prévue pour que chacun s’habitue aux nouvelles consignes. Dès le 1er janvier 2025, les sacs non conformes ne seront plus collectés. Plusieurs acteurs locaux soutiennent cette approche, comme Pascal Vanier, maire PS de Blosseville-sur-Mer, qui insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une mesure punitive, mais d’un moyen d’éviter des problèmes environnementaux sérieux et de favoriser la sensibilisation des citoyens.

Ce qu’en disent les gens

Sur le terrain, les réactions sont diverses mais majoritairement positives. Des employés de ramassage constatent déjà une amélioration dans le tri des déchets grâce à cette nouvelle méthode. Toutefois, ils notent que certains habitants continuent de mélanger leurs ordures. Pour aider à rectifier ces cas, une notice est déposée dans la boîte aux lettres pour signaler le mauvais tri.

Cette expérimentation sur la côte d’Albâtre pourrait servir de modèle pour d’autres régions désireuses de mieux gérer leurs déchets. Avec une baisse notable des déchets non recyclables et une belle augmentation du recyclage des emballages et du verre grâce aux contrôles facilités par les sacs translucides, le projet montre que chaque geste compte pour la réduction des déchets plastiques.