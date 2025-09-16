Trenitalia met la culture au cœur de sa RSE avec le soutien à Filmoramax

Trenitalia renouvelle son partenariat officiel avec le Festival International du Court-Métrage Filmoramax, à Lyon du 30 septembre au 4 octobre 2025, pour promouvoir la culture tout en réduisant son impact environnemental.

Un partenariat culturel porteur de valeurs inclusives et accessibles

Trenitalia affirme sa volonté d’allier culture et durabilité en renouvelant son soutien envers Filmoramax. En tant que transporteur officiel de ce Festival International du Court-Métrage, Trenitalia souhaite conjuguer mobilité culturelle et pratiques éco-responsables dans le cadre de sa stratégie RSE ambitieuse, incluant la réduction des émissions, le choix de matériel durable et une électricité renouvelable.

Dans la perspective de démocratisation de la culture, Trenitalia s’est associé pour la troisième année consécutive au festival Filmoramax, qui se déroulera à Lyon du 30 septembre au 4 octobre 2025. En tant que transporteur officiel, Trenitalia assure les trajets Paris-Lyon pour les jurés, cinéastes, équipes du festival, influenceurs et invités d’honneur, favorisant une logistique respectueuse et partagée.

Cet engagement va au-delà de la visibilité : il s’accompagne d’un jeu-concours ouvert aux habitants de Paris et de Lyon, du 2 au 9 septembre 2025, permettant de remporter un « package festival ». Celui-ci inclut des billets aller-retour en classe Business, une nuit d’hôtel avec petit-déjeuner, et deux Pass Festival pour deux jours aux projections et master-classe. Par cette initiative, la marque favorise la participation de publics divers, réduisant les obstacles financiers et logistiques à l’accès à la culture.

Le Frecciarossa, un train exemplaire en matière de durabilité

Trenitalia développe depuis plusieurs années une politique environnementale structurée. Parmi ses réalisations : le Frecciarossa 1000, premier train à grande vitesse certifié EPD (déclaration environnementale de produits), qui utilise plus de 20% de matières premières recyclées, et dont 94% des matériaux sont recyclables en fin de cycle. Grâce à des ampoules LED pour l’éclairage des voitures, l’entreprise réalise plus de 70% d’économies d’énergie par rapport aux lampes précédemment utilisées. Le train récupère aussi l’énergie générée lors du freinage, ce qui permet une réduction de consommation électrique de 15%.

Trenitalia affirme également son intention d’être un acteur majeur de la mobilité bas-carbone. Le groupe FS, auquel Trenitalia appartient, vise à autoproduire au moins 40% de ses besoins énergétiques à partir de sources renouvelables, notamment par la mise en place d’installations photovoltaïques et éoliennes dans ses gares et zones ferroviaires. De plus, à partir de 2025, tous les trains de la flotte seront alimentés par une énergie renouvelable, marquant une étape décisive vers une mobilité plus durable.

Répondre aux dimensions sociale et culturelle

Le choix de Trenitalia de s’associer à Filmoramax s’inscrit parfaitement dans sa stratégie RSE, car il permet de :

renforcer la visibilité de sa politique environnementale auprès de publics sensibles à ces enjeux, notamment les jeunes, les créateurs et les amateurs d’art ;

promouvoir le transport ferroviaire — jugé comme alternative bas-carbone à l’avion — sur les trajets nationaux, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO₂.

Par ailleurs, ce partenariat souligne l’engagement social de Trenitalia : en facilitant l’accès au festival via des billets, hôtels et invitations, l’entreprise tente de rendre la culture plus accessible. Ce faisant, elle répond aux dimensions sociale et culturelle de la RSE, non seulement environnementale.

Enfin, l’association avec un événement artistique comme Filmoramax offre une plateforme pour sensibiliser le public aux pratiques durables du transport, ce qui potentiellement suscite des comportements plus responsables chez les festivaliers (réduction de transport individuel, choix du train, etc.).