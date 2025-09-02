Travailleurs non-salariés : une couverture sociale bien plus faible que celle des salariés

La couverture sociale des travailleurs non-salariés reste un angle mort du système de protection en France. Un récent baromètre met en lumière des failles criantes : en cas de maladie, d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, l’écrasante majorité des indépendants jugent leur couverture insuffisante par rapport aux salariés.

Les travailleurs non-salariés face à la maladie : une couverture perçue comme largement insuffisante

La couverture sociale demeure le maillon faible pour les travailleurs non-salariés. Alors que les salariés bénéficient d’un socle protecteur plus solide, les dirigeants de TPE, professions libérales et indépendants se sentent beaucoup plus vulnérables face aux aléas de la vie, apprend-on du baromètre « Indice de vulnérabilité des travailleurs non-salariés » réalisé par OpinionWay pour Swiss Life. Ces résultats rappellent l’urgence de repenser la protection sociale des travailleurs non-salariés.

Le premier constat frappant de ce baromètre concerne la maladie et les arrêts de travail. Une large majorité des travailleurs non-salariés déclarent que leur couverture actuelle ne suffit pas. Selon ce baromètre, 78% des dirigeants de TPE estiment ne pas être correctement protégés en cas d’arrêt de travail, un sentiment partagé par 84% des indépendants et 83% des médecins généralistes.

Ce déficit de couverture en cas de maladie entraîne des conséquences directes sur la pérennité économique de leurs activités. Contrairement aux salariés qui bénéficient d’indemnités journalières plus régulières et souvent complétées par des dispositifs conventionnels, les indépendants doivent composer avec des indemnisations faibles, parfois différées. Le baromètre révèle que cette perception d’infériorité face aux salariés est généralisée : 83% des dirigeants, 84% des indépendants et jusqu’à 92% des médecins généralistes considèrent leur protection sociale inférieure à celle des salariés. Ainsi, la maladie devient non seulement un enjeu de santé, mais aussi un risque de déséquilibre financier majeur pour cette population.

Invalidité et décès : une couverture jugée encore plus fragile

Le deuxième volet du baromètre se concentre sur l’invalidité et le décès, deux scénarios critiques où la protection sociale revêt un caractère vital. Ici encore, les travailleurs non-salariés expriment une inquiétude massive. En cas d’invalidité, 77% des dirigeants de TPE, 83% des indépendants et 86% des médecins jugent leur couverture insuffisante. Ces chiffres témoignent d’une fragilité structurelle : une incapacité prolongée de travailler peut plonger rapidement un indépendant dans la précarité.

La situation est tout aussi alarmante face au risque de décès. Le baromètre indique que 76% des dirigeants, 81% des indépendants et 83% des médecins estiment leur couverture actuelle insuffisante. Dans un contexte où les salariés peuvent s’appuyer sur des régimes complémentaires obligatoires, les non-salariés doivent souvent financer seuls une prévoyance adaptée. Les données du sondage confirment que, sans couverture renforcée, leurs familles et proches se retrouvent exposés à un vide protecteur, accentuant la vulnérabilité sociale de cette catégorie professionnelle.

Un enjeu RH majeur pour les entreprises et les décideurs publics

Ce déficit de couverture ne se limite pas à une question individuelle ; il touche directement la dimension RH et économique. Les dirigeants de TPE et les professions libérales constituent une part essentielle du tissu entrepreneurial français. Or, leur vulnérabilité face à la maladie, à l’arrêt de travail, à l’invalidité ou au décès fragilise l’équilibre global de l’emploi et de la création de valeur. Comme l’indique l’étude OpinionWay, les TNS perçoivent massivement une « protection sociale inférieure » à celle des salariés.

Dès lors, la problématique dépasse la simple couverture individuelle. Elle interroge les pouvoirs publics sur la nécessité d’adapter le socle de protection sociale aux nouvelles formes de travail. Les organismes de prévoyance et les assureurs, eux, voient s’ouvrir un champ d’action majeur pour répondre à une demande croissante de sécurisation. Pour les services RH des entreprises, la question est stratégique : comment accompagner les dirigeants de petites structures, sous-traitants ou consultants externes, tout en sécurisant la continuité des activités ? L’étude met en évidence un enjeu collectif : réduire la fracture entre salariés et indépendants afin d’assurer une résilience économique durable.