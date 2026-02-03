Transition énergétique : comment l’industrie peut consommer moins grâce à la chaleur

Le 29 janvier 2026, la Royal Society a publié un rapport consacré à la réutilisation de la chaleur industrielle, mettant en lumière un levier largement sous-exploité pour réduire la consommation d’énergie. Alors que l’industrie cherche à concilier performance économique, contraintes climatiques et exigences RSE, la gestion de la chaleur apparaît comme un enjeu structurant de la transition énergétique.

Réduire la consommation d’énergie industrielle en valorisant la chaleur perdue

Dans l’industrie, la chaleur est indispensable aux procédés. Elle est aussi une source majeure de gaspillage énergétique. Selon la Royal Society, environ 50 % de l’énergie consommée par l’industrie britannique est perdue sous forme de chaleur résiduelle, un constat publié le 29 janvier 2026 dans la synthèse exécutive du rapport. Cette perte représente une inefficacité systémique, directement liée à la conception des sites industriels.

Les secteurs dits « fondationnels » concentrent ce phénomène. La sidérurgie, le ciment, le verre ou la chimie opèrent à des températures extrêmes. D’après la Royal Society, certains procédés atteignent jusqu’à 2 000 degrés Celsius, avec des rejets thermiques encore supérieurs à 400 degrés Celsius après production. Cette chaleur rejetée correspond à une énergie déjà payée, souvent issue de combustibles fossiles ou d’électricité décarbonée coûteuse.

En conséquence, la consommation d’énergie de l’industrie est artificiellement gonflée. Chaque kilowattheure de chaleur perdu doit être compensé par une production énergétique supplémentaire. Pour la Royal Society, cette situation pèse non seulement sur les émissions, mais aussi sur la compétitivité des entreprises, dans un contexte de prix de l’énergie durablement élevés.

La réutilisation de la chaleur comme levier direct de sobriété énergétique

La Royal Society défend une approche pragmatique de réduction de la consommation d’énergie par la réutilisation de la chaleur existante. Le rapport recommande de capter la chaleur à la source, de la réemployer sur site lorsque c’est possible, puis de l’orienter vers d’autres usages industriels ou vers des réseaux de chaleur, selon une logique dite de « cascade thermique ».

Cette approche permet de limiter le recours à de nouvelles sources d’énergie. En réutilisant la chaleur à différents niveaux de température, l’industrie réduit ses besoins en électricité, en gaz ou en hydrogène. Pour les entreprises, l’enjeu est immédiat. Moins d’énergie achetée signifie une baisse structurelle de la consommation et une meilleure maîtrise des coûts, un indicateur clé des stratégies RSE.

Le rapport insiste également sur le rôle du stockage thermique. Sans capacité de stockage, la chaleur disponible ne coïncide pas toujours avec les besoins. La Royal Society souligne donc la nécessité d’investir dans des infrastructures capables de conserver l’énergie thermique et de la restituer au bon moment, afin de maximiser la réduction de la consommation énergétique globale, selon sa synthèse exécutive publiée à la même date.

Inscrire la chaleur au cœur des stratégies RSE et de transition énergétique

La transition énergétique de l’industrie ne doit pas se limiter au changement de vecteurs énergétiques. Même électrifiés ou alimentés à l’hydrogène, les procédés industriels continueront à produire de grandes quantités de chaleur, précise le rapport. Ignorer cette réalité reviendrait à déplacer le problème sans réduire réellement la consommation d’énergie.

Andy Woods, professeur et membre de la Royal Society, insiste sur cette nécessité d’anticipation. « Si le Royaume-Uni prend réellement au sérieux l’objectif de neutralité carbone, la gestion des énormes volumes de chaleur industrielle doit être intégrée dès maintenant aux stratégies de décarbonation ». Pour les acteurs de la RSE, ce message souligne l’importance d’une approche systémique de l’efficacité énergétique.

À terme, la Royal Society estime que l’intégration de la réutilisation de la chaleur dans les décisions d’investissement conditionnera la capacité de l’industrie à réduire durablement sa consommation d’énergie. Sans cette approche, les gains liés à l’électrification risquent d’être partiellement annulés par des pertes thermiques persistantes.