TotalEnergies célèbre l’entrepreneuriat local avec son Prêt à Taux Zéro

En célébrant les lauréats de son dispositif « Prêt à Taux Zéro » dans les Hauts-de-Seine, TotalEnergies illustre une nouvelle fois sa stratégie RSE ancrée dans les territoires. À travers ce soutien financier ciblé, conçu pour stimuler l’emploi local et accompagner des projets entrepreneuriaux durables, le groupe énergétique renforce son rôle d’acteur économique engagé, en étroite collaboration avec le Réseau Entreprendre 92.

TotalEnergies met son Prêt à Taux Zéro au service de l’emploi local

Le mardi 16 décembre 2025, TotalEnergies a réuni entrepreneurs, élus et acteurs économiques à Asnières-sur-Seine. Cette soirée, organisée à la Halle Flachat, a permis de distinguer huit entreprises bénéficiaires du Prêt à Taux Zéro. L’événement, mené en partenariat avec le Réseau Entreprendre 92, s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale axée sur le développement économique local, la création d’emplois et le soutien aux PME.

TotalEnergies a conçu son dispositif « Prêt à Taux Zéro » comme un outil financier simple et ciblé. En effet, ce prêt peut atteindre 100.000 euros, sans intérêts, sans garantie et sans frais de dossier. Par ailleurs, il est remboursable sur une durée comprise entre deux et cinq ans, ce qui permet aux entrepreneurs de préserver leur trésorerie tout en sécurisant leur développement.

Ensuite, ce mécanisme se distingue par sa conditionnalité. Le soutien accordé par TotalEnergies dépend directement des emplois créés ou maintenus par les entreprises bénéficiaires. Cette approche, rappelée par Laurent Tricot, directeur régional Ile-de-France du groupe, vise explicitement l’impact social et territorial. « Nous accordons des prêts à taux zéro uniquement conditionnés par les emplois créés ou maintenus », a-t-il déclaré lors de la soirée. Ainsi, le Prêt à Taux Zéro devient un levier concret d’emploi local, tout en s’inscrivant dans une logique de développement durable.

Par ailleurs, cette initiative n’est pas isolée. À l’échelle nationale, TotalEnergies déploie ce dispositif dans plusieurs régions. En Occitanie, par exemple, 305.000 euros de prêts à taux zéro ont été accordés à des PME et start-up en 2024. Cette dynamique témoigne d’une volonté de structurer un accompagnement économique de long terme, fondé sur des partenariats locaux solides.

S’assurer que les projets soutenus contribuent à créer de l’emploi

D’un côté, TotalEnergies apporte un soutien financier décisif. De l’autre, le Réseau Entreprendre 92 joue un rôle central dans l’accompagnement humain et stratégique des entrepreneurs. Créée pour soutenir la création et la reprise d’entreprises, l’association s’appuie sur un mentorat bénévole assuré par des chefs d’entreprise expérimentés. Cet accompagnement s’étend généralement sur deux à trois ans.

De plus, le Réseau Entreprendre 92 organise des comités d’engagement exigeants, chargés d’évaluer la solidité des projets et la capacité des entrepreneurs à créer de la valeur durable. Ce fonctionnement rigoureux contribue directement à la pérennité des entreprises soutenues. D’après le réseau, 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité cinq ans après leur création, un indicateur régulièrement mis en avant par l’association.

Ainsi, le partenariat avec TotalEnergies repose sur une complémentarité assumée. Tandis que le groupe énergétique sécurise le financement, le Réseau Entreprendre 92 assure un suivi, favorisant la réussite entrepreneuriale. Ce modèle, éprouvé depuis plusieurs années, a permis la création ou le maintien de plus de 5.000 emplois dans les Hauts-de-Seine.

En outre, ce partenariat répond à une exigence croissante de cohérence RSE. Pour TotalEnergies, il ne s’agit pas seulement d’accorder des fonds, mais également de s’assurer que les projets soutenus s’inscrivent dans une dynamique responsable, durable et créatrice d’emplois locaux.

« Prêt à Taux Zéro » : des lauréats aux profils variés

Enfin, la soirée du 16 décembre 2025 a mis en lumière huit lauréats aux profils variés. Jardinerie paysagère, solutions SaaS, valorisation des biodéchets, végétalisation urbaine ou encore restauration responsable, ces entreprises illustrent la diversité des projets soutenus par TotalEnergies. Cette pluralité sectorielle témoigne d’une volonté d’accompagner des modèles économiques innovants, souvent alignés avec les enjeux environnementaux et sociaux contemporains.

Parallèlement, TotalEnergies renforce sa présence économique en Ile-de-France. Le groupe emploie plus de 10.000 salariés dans la région, exploite plus de 400 stations-service et a déjà installé 8.500 points de recharge pour véhicules électriques. De surcroît, l’entreprise développe près de 50 mégawatts d’actifs solaires et agri-énergétiques en exploitation, confirmant son positionnement multi-énergies.

Dans ce contexte, le Prêt à Taux Zéro s’intègre pleinement à la stratégie RSE de TotalEnergies. En soutenant l’entrepreneuriat local, le groupe agit simultanément sur l’emploi, l’innovation et la transition des territoires. Cette approche territorialisée, appuyée par des partenaires comme le Réseau Entreprendre 92, permet à l’entreprise de traduire ses engagements en actions mesurables, au plus près des besoins économiques locaux.