TotalEnergies et NativState : un partenariat dans les puits de carbone américains

TotalEnergies vient d’annoncer un partenariat d’envergure avec NativState, développeur américain de projets forestiers basés sur le carbone, pour mettre en œuvre 13 projets de gestion forestière durable répartis entre l’Arkansas, la Louisiane, le Mississippi et le Tennessee. Ces projets couvrent 100 000 hectares de forêts appartenant à plus de 280 propriétaires privés, avec un objectif précis : préserver et renforcer les puits naturels de carbone, tout en garantissant une nouvelle source de revenus aux communautés locales.

Concilier carbone, conservation et communauté

À travers ce programme lancé le 22 juillet 2025, les deux partenaires entendent lutter contre la déforestation intensive encore répandue dans la région. En incitant les petits propriétaires à abandonner l’exploitation massive du bois au profit d’une gestion durable de leurs parcelles, le projet leur permet d’accéder aux marchés volontaires du carbone grâce à la génération de crédits certifiés.

Selon le communiqué officiel de TotalEnergies, les crédits seront validés par l’American Carbon Registry (ACR), gage de rigueur et de transparence. Ces crédits seront achetés par l’entreprise française, puis utilisés à partir de 2030 pour compenser ses émissions résiduelles directes (Scopes 1 et 2), une fois toutes les voies de réduction prioritaires épuisées.

Pour NativState, ce partenariat représente une opportunité d’étendre son modèle de développement fondé sur une vision à long terme et la valorisation des pratiques agroforestières responsables. « C’est un privilège de permettre aux propriétaires forestiers d’adopter des pratiques durables, cultivant des terres plus saines et des communautés plus fortes pour les générations futures », a affirmé Stuart Allen, PDG de NativState.

Un levier RSE à fort impact territorial

Outre les bénéfices climatiques, le projet met l’accent sur une transformation socio-économique des territoires. Les propriétaires impliqués bénéficieront :

, et d’un accès simplifié au marché carbone grâce à la structuration juridique et financière assurée par NativState.

Le programme prévoit également la préservation des zones de haute valeur écologique, le maintien des corridors fauniques et la diversification des essences forestières, éléments essentiels à la résilience des écosystèmes.

Un volet stratégique d’une ambition plus large

Ce partenariat s’inscrit dans un plan plus vaste porté par TotalEnergies, qui prévoit d’investir chaque année 100 millions de dollars dans des solutions basées sur la nature. L’objectif est clair : générer d’ici 2030 au moins 5 millions de tonnes de crédits carbone par an. Une partie de ces crédits sera utilisée pour atteindre la neutralité carbone des activités opérationnelles du groupe tout en favorisant un développement économique local intégré et durable.

Cette opération avec NativState complète un précédent investissement annoncé en 2024 avec Anew Climate et Aurora Sustainable Lands, portant sur 300 000 hectares répartis dans dix États américains.