Tondeuses mulcheuses : quand les collectivités locales s’attaquent aux déchets verts

Dans un contexte de transition écologique de plus en plus ancrée dans les politiques publiques locales, plusieurs collectivités territoriales françaises multiplient les incitations pour réduire les déchets verts. Une solution revient souvent au premier plan : le mulching. Et pour accompagner cette pratique de tonte écoresponsable, les aides financières à l’achat de tondeuses mulcheuses se généralisent sur le territoire.

Le mulching : un enjeu environnemental local mais structurant

Chaque année, des tonnes de déchets verts — principalement issus de la tonte — sont collectés, transportés, puis traités par les services municipaux. Une logistique coûteuse, tant sur le plan financier qu’environnemental. Pour réduire ce flux, des collectivités choisissent d’intervenir à la source : changer les pratiques des usagers.

Le mulching, ou tonte sans ramassage, permet de hacher finement l’herbe coupée et de la laisser sur place. Elle se transforme alors en engrais naturel, enrichissant les sols et supprimant la nécessité de collecte.

Des aides concrètes, territorialisées et faciles d’accès

Plusieurs intercommunalités ont mis en place des dispositifs de subvention à l’achat de tondeuses mulcheuses, kits mulching ou robots tondeurs. Si les modalités varient, l’intention est la même : encourager un geste durable par un soutien financier ciblé.

Métropole du Grand Nancy : expérimentation en cours jusqu’en décembre 2025, relaye France 3. Aide à hauteur de 50 % du prix, dans la limite de 50 € par foyer.

: expérimentation en cours jusqu’en décembre 2025, relaye France 3. Aide à hauteur de 50 % du prix, dans la limite de 50 € par foyer. Le Havre Seine Métropole : jusqu’à 150 € remboursés pour une tondeuse mulcheuse ou un broyeur, sous conditions de surface de terrain.

: jusqu’à 150 € remboursés pour une tondeuse mulcheuse ou un broyeur, sous conditions de surface de terrain. Normandie Sud Eure (INSE27) : subvention de 10 % (jusqu’à 200 €) pour divers équipements écoresponsables de jardinage.

: subvention de 10 % (jusqu’à 200 €) pour divers équipements écoresponsables de jardinage. Pays de Landerneau‑Daoulas : aide de 50 % (plafond 50 €), conditionnée à la signature d’une charte d’engagement.

: aide de 50 % (plafond 50 €), conditionnée à la signature d’une charte d’engagement. Syndicat ValDem (Vendôme) : participation forfaitaire de 50 €, si la demande est transmise dans les six mois suivant l’achat.

: participation forfaitaire de 50 €, si la demande est transmise dans les six mois suivant l’achat. SYGOM (Normandie) : jusqu’à 200 € d’aide pour l’achat d’un robot tondeuse ou tondeuse mulcheuse, et jusqu’à 70 % du prix pour un simple kit mulching.

: jusqu’à 200 € d’aide pour l’achat d’un robot tondeuse ou tondeuse mulcheuse, et jusqu’à 70 % du prix pour un simple kit mulching. Dunkerque Grand Littoral : participation de 60 €, dans le cadre du programme local “Éco‑Gagnant”.

Ces initiatives traduisent une montée en puissance des politiques de gouvernance environnementale locale : au-delà du geste technique, elles visent à sensibiliser les habitants aux enjeux du compostage, à repenser la gestion des biodéchets, et à responsabiliser chaque foyer face à la production de déchets.

Si ces aides restent pour l’instant portées à l’échelle intercommunale ou départementale, elles pourraient à terme s’inscrire dans une stratégie nationale. L’extension du tri à la source des biodéchets, imposée depuis le 1er janvier 2024, encourage déjà la valorisation locale de ces flux. Le soutien aux tondeuses mulcheuses pourrait donc devenir un outil complémentaire.