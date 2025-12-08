TikTok ouvre un centre de données 100% énergie renouvelable au Brésil

Le 3 décembre 2025, ByteDance a officiellement annoncé le lancement d’un centre de données dédié au Brésil, marquant la première infrastructure du groupe en Amérique latine. Ce choix stratégique reflète la montée en puissance du Brésil comme plaque tournante régionale du numérique. À travers ce projet, TikTok entend conjuguer volume de données, souveraineté régionale et alignement environnemental.

Un choix géographique stratégique pour le Brésil

TikTok prévoit d’ériger ce centre de données dans l’État du Ceará, à proximité du port industriel de Pecém. Cette localisation est un avantage logistique majeur, car elle donne accès aux câbles sous-marins reliant l’Amérique du Sud à l’Europe et à l’Afrique — un atout pour la latence et la connectivité internationale. Le site a également été choisi en raison de l’infrastructure locale favorable : le réseau électrique brésilien, dense et riche en renouvelables, permet d’envisager un fonctionnement optimisé, souligne Investing.

Le montant annoncé pour ce projet atteint 37,7 milliards de dollars, soit plus de 200 milliards de réais brésiliens. Pour mener ce chantier, TikTok s’associe à un développeur de data centers, Omnia, et à un fournisseur d’énergie renouvelable local, Casa dos Ventos. Selon les premières informations disponibles, l’infrastructure de base viserait une capacité d’environ 300 mégawatts (MW), avec la possibilité d’extension ultérieure.

Une ambition verte : énergie 100 % renouvelable et respect de l’environnement

TikTok affirme que le data-center sera alimenté exclusivement par de l’énergie renouvelable, notamment via des parcs éoliens fournis par Casa dos Ventos, détaile South China Morning. D’après l’entreprise, aucun courant ne sera tiré du réseau électrique public, ce qui évitera un impact négatif sur l’approvisionnement local. Cette stratégie énergétique s’inscrit dans la volonté de limiter l’empreinte carbone du centre et d’afficher un engagement RSE cohérent, alors que la consommation électrique d’un data-center de cette taille peut être considérable.

Avec ce centre localisé au Brésil, TikTok sécurise le traitement et le stockage des données des utilisateurs en Amérique latine. Cela renforce la souveraineté numérique de la région en réduisant la dépendance vis-à-vis des datacenters en Asie ou en Europe. Le projet s’inscrit également dans une trajectoire de développement durable : l’usage d’énergie renouvelable, l’optimisation de la consommation, et l’intégration d’un acteur local comme Casa dos Ventos illustrent un modèle combinant infrastructure technologique et transition énergétique.