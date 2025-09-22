TerraWin présente CompostCup, un gobelet compostable et réutilisable

TerraWin dévoile CompostCup, un gobelet compostable conçu pour les festivals et événements, qui combine réutilisabilité et compost à domicile. Cette innovation durable remet en question l’usage du plastique jetable dans le secteur culturel, en proposant une alternative respectueuse de l’environnement, certifiée, lavable et proposée au prix de 1,80 euro.

CompostCup, une innovation responsable

Chaque été, des millions de gobelets en plastique sont abandonnés après les festivals, concerts ou ferias, générant un impact durable sur la nature. C’est pour répondre à ce problème que TerraWin lance CompostCup, le gobelet compostable et réutilisable, certifié Home-Compost, dès septembre 2025, afin de devenir une solution concrète dans le respect de l’environnement.

TerraWin a développé CompostCup après deux ans de recherche et développement pour proposer un gobelet qui soit à la fois réutilisable et réellement compostable, répondant aux enjeux actuels de la RSE dans l’événementiel. Le matériau utilisé est formulé en interne, certifié pour le contact alimentaire. Le marquage est réalisé au laser, le packaging ne comporte ni encre ni vernis, afin d’éviter des déchets supplémentaires lors de la phase de fin de vie. CompostCup est également lavable au lave-vaisselle, compatible avec le micro-ondes et certifié Home-Compost, ce qui signifie qu’il peut se décomposer chez soi en moins de deux ans. À titre de comparaison, un gobelet en plastique standard met environ 450 ans pour se décomposer, tout en laissant des micro-plastiques derrière lui.

CompostCup : plusieurs festivals et structures culturelles sont déjà intéressés

La France produit environ 4,8 millions de tonnes de plastiques chaque année, dont près de 80.000 tonnes échappent aux systèmes de collecte et finissent dans la nature. Ce constat met en lumière la nécessité de solutions comme CompostCup pour réduire l’empreinte écologique des festivals et autres grands rassemblements culturels.

TerraWin vise à transformer les usages dans les festivités, les évènements privés ou publics. CompostCup est lancé dans un format de 50 cl pour commencer, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. D’autres formats sont prévus. Le prix de lancement est fixé à 1,80 euro. Plusieurs festivals et structures culturelles ont déjà manifesté leur intérêt pour intégrer CompostCup à leur stratégie de réduction de plastique.