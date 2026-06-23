Vers un congé climatique en France lors des prochaines canicules ?

La canicule qui touche la France cette semaine ne questionne pas seulement les politiques publiques. Elle interroge aussi l’entreprise : sa capacité à protéger ses salariés, à anticiper les risques et à maintenir son activité sans exposer les travailleurs les plus vulnérables.

C’est dans ce contexte que Les Écologistes défendent la création d’un congé climatique rémunéré pouvant aller jusqu’à cinq jours par an. La proposition vise les situations où un événement climatique extrême — canicule, inondation, incendie, fermeture d’école liée au climat — empêche concrètement un salarié de travailler ou de se rendre sur son lieu de travail sans risque.

Présentée dans le débat politique, cette mesure peut aussi être lue autrement : comme un révélateur des nouveaux enjeux RSE liés au climat. Car l’adaptation ne concerne plus seulement la trajectoire carbone, les bâtiments ou les chaînes d’approvisionnement. Elle touche désormais l’organisation quotidienne du travail.

Le climat devient un risque RH

Pendant longtemps, le changement climatique a été principalement abordé dans les entreprises sous l’angle environnemental : réduction des émissions, sobriété énergétique, achats responsables, reporting extra-financier. La multiplication des épisodes extrêmes déplace progressivement le sujet vers les ressources humaines.

La chaleur intense modifie les conditions de travail. Elle affecte la concentration, la fatigue, la sécurité, la productivité et, dans certains métiers, la santé immédiate des salariés. Les postes les plus exposés ne sont pas toujours les plus visibles : ouvriers du bâtiment, agents de nettoyage, livreurs, personnels agricoles, aides à domicile, conducteurs, logisticiens, restaurateurs, salariés intervenant en extérieur ou dans des locaux mal ventilés.

Pour ces métiers, la canicule n’est pas un simple désagrément. Elle peut devenir un facteur de risque professionnel. L’enjeu RSE consiste donc à reconnaître que l’exposition climatique est aussi une question d’équité sociale au sein de l’entreprise.

Tous les salariés ne disposent pas des mêmes marges de manœuvre. Certains peuvent télétravailler, décaler leur journée ou travailler dans un environnement rafraîchi. D’autres doivent être physiquement présents, porter des charges, se déplacer, intervenir chez des clients ou assurer des missions essentielles. C’est précisément cette asymétrie que la proposition de congé climatique met en lumière.

Du plan climat au plan d’adaptation du travail

Les entreprises ont déjà l’obligation de prévenir les risques liés aux fortes chaleurs. Elles doivent adapter l’organisation du travail, limiter l’exposition, prévoir des pauses, garantir l’accès à l’eau, aménager les horaires ou interrompre certaines tâches lorsque les conditions deviennent dangereuses.

Mais la canicule actuelle montre que la prévention ne peut pas toujours tout absorber. Que faire lorsqu’un salarié ne peut pas rejoindre son site ? Lorsqu’une école ferme et qu’un parent doit garder son enfant ? Lorsqu’une intervention extérieure devient risquée malgré les équipements prévus ? Lorsqu’un pic de chaleur rend l’activité incompatible avec l’obligation de sécurité ?

Le congé climatique répond à ces situations limites. Il ne remplace pas les mesures de prévention. Il intervient plutôt comme une soupape sociale lorsque l’adaptation du poste, des horaires ou de l’organisation ne suffit plus.

Dans une logique RSE, l’intérêt du dispositif est de faire passer l’entreprise d’une réaction au cas par cas à un cadre anticipé. Plutôt que d’improviser lors de chaque alerte météo, l’entreprise pourrait intégrer les épisodes climatiques extrêmes à sa politique RH, à son document unique d’évaluation des risques, à ses accords collectifs et à son plan de continuité d’activité.

Un sujet de dialogue social

La proposition portée par Les Écologistes reste à préciser : critères de déclenchement, financement, articulation avec le télétravail, rôle de l’employeur, de l’État ou des branches professionnelles. Mais elle a le mérite d’ouvrir un espace de discussion concret pour les partenaires sociaux.

Dans les entreprises, plusieurs questions deviennent incontournables. À partir de quel niveau d’alerte météo déclencher des mesures renforcées ? Quels métiers sont les plus exposés ? Quelles activités peuvent être reportées ? Quels salariés peuvent télétravailler ? Comment éviter que les travailleurs de terrain portent seuls le coût de l’adaptation climatique ? Comment traiter les parents confrontés à une fermeture d’école liée à la chaleur ?

Ces questions ne relèvent pas seulement de la conformité réglementaire. Elles touchent à la qualité du dialogue social, à la prévention des risques, à l’égalité de traitement et à l’attractivité employeur.

Dans un marché du travail où les attentes envers les entreprises évoluent, la manière de gérer les canicules peut devenir un marqueur de responsabilité. Une organisation qui anticipe, protège et dialogue envoie un signal différent d’une organisation qui traite chaque épisode comme une exception.

L’Espagne comme précédent européen

L’idée d’un congé climatique n’est pas isolée. L’Espagne a déjà introduit un permis rémunéré en cas d’impossibilité d’accéder au lieu de travail ou de circuler pour s’y rendre, notamment lorsque les autorités émettent des restrictions ou recommandations liées à un risque grave, y compris météorologique.

Ce précédent européen montre que le droit du travail commence à intégrer les conséquences concrètes du dérèglement climatique. L’enjeu n’est plus uniquement d’indemniser après une catastrophe, mais de protéger avant l’accident, lorsque les conditions rendent le travail ou les déplacements dangereux.

Pour les entreprises françaises, ce signal mérite attention. Les cadres juridiques évoluent souvent après les crises. Les organisations qui anticipent ces transformations peuvent réduire leur exposition sociale, sanitaire et opérationnelle.

Une mesure à encadrer pour éviter l’improvisation

Un congé climatique ne peut fonctionner que s’il repose sur des règles claires. C’est l’un des principaux défis de la proposition. Le premier enjeu est celui du déclenchement. Une vigilance rouge canicule pourrait-elle suffire ? Faut-il inclure la vigilance orange pour certains métiers exposés ? Une décision préfectorale doit-elle être nécessaire ? Que faire des situations locales où la température ressentie, la pénibilité ou l’absence de ventilation rendent le travail difficile sans que l’ensemble du département soit concerné ?

Le deuxième enjeu est financier. Si le congé est rémunéré, qui prend en charge le coût ? L’entreprise seule ? Une mutualisation sectorielle ? Un mécanisme public ? Une combinaison des trois ? Pour être acceptable, le dispositif devra tenir compte des petites entreprises et des secteurs fortement exposés.

Le troisième enjeu concerne l’équité interne. Un congé climatique ne doit pas devenir un avantage abstrait réservé à ceux qui connaissent le mieux leurs droits, ni une source de tensions entre salariés télétravaillables et salariés de terrain. Il doit être pensé comme un outil de protection proportionné aux risques réellement subis.