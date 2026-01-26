Technal certifié Top Employer France 2026, la reconnaissance d’une stratégie RH durable

Technal, acteur industriel français de référence, vient d’obtenir la certification Top Employer France 2026. Cette reconnaissance distingue des pratiques RH orientées vers la santé mentale, l’inclusion, la diversité et l’amélioration continue des conditions de travail, dans un contexte où les politiques sociales deviennent un levier central de performance et d’attractivité.

Technal et la certification Top Employer, un indicateur de maturité RH

Technal vient d’être officiellement certifié Top Employer France pour la quatrième année consécutive. Cette distinction, attribuée par le Top Employers Institute, vient reconnaître la solidité des politiques RH du spécialiste français des menuiseries et façades en aluminium. Pour Technal, cette certification s’inscrit dans une démarche de long terme autour des conditions de travail, de la santé mentale et de l’inclusion, à un moment où les entreprises industrielles doivent repenser leur modèle social pour rester compétitives.

La certification Top Employer France repose sur un audit approfondi des politiques RH, couvrant six grands domaines et vingt thématiques. Parmi celles-ci figurent notamment le leadership, la marque employeur, l’environnement de travail, le développement des compétences, le bien-être, ainsi que l’inclusion et la diversité. Dans ce cadre, Technal s’est distinguée par un score global de 84,21 sur 100, en progression constante par rapport aux précédentes évaluations.

Ce résultat positionne Technal au-dessus de nombreux acteurs industriels comparables. Il traduit également la structuration progressive de ses pratiques RH, qui ne reposent plus sur des actions ponctuelles mais sur des dispositifs pérennes. Par ailleurs, cette certification s’inscrit dans un référentiel exigeant, puisque plus de 2.400 organisations ont été certifiées dans 125 pays et régions en 2026. Ensemble, ces entreprises certifiées ont un impact positif sur la vie professionnelle de plus de 14 millions de collaborateurs dans le monde.

La santé mentale comme pilier des conditions de travail

La santé mentale occupe désormais une place centrale dans la politique RH de Technal. Dans un contexte économique et sociétal qualifié de morose par l’entreprise, et face à l’évolution du rapport au travail, Technal a renforcé ses dispositifs d’accompagnement psychologique. En partenariat avec son organisme de santé et de prévoyance, l’entreprise propose un accès à un accompagnement psychologique.

Au-delà de cette mesure, Technal a déployé un programme bimensuel de webinaires consacrés à la santé mentale. Ces rendez-vous, complétés par des formations ouvertes à tous sur la gestion du temps et des priorités, visent à outiller concrètement les collaborateurs confrontés à des environnements de travail contraints. Ces initiatives ont rencontré un fort succès en 2025 et seront reconduites en 2026. L’entreprise prévoit également l’arrivée d’une assistante sociale en 2026, afin de renforcer l’accompagnement individuel face aux situations personnelles et professionnelles complexes.

Cette approche illustre une évolution notable des conditions de travail chez Technal. L’entreprise affirme désormais privilégier un soutien global et durable, allant au-delà des actions de bien-être ponctuelles. Si des initiatives plus classiques, telles que des animations internes ou des actions de prévention santé, continuent d’exister, la priorité est donnée à des dispositifs intégrés à la stratégie RH globale de Technal.

L’inclusion et la diversité au cœur de la stratégie RH

L’inclusion et la diversité constituent un autre axe fort de la politique RH de Technal, régulièrement salué par le jury Top Employer. En 2026, l’entreprise a obtenu un score de 95,57 sur 100 sur le critère « Inclusion et diversité », soit plus de 13 points au-dessus du benchmark global établi par le Top Employers Institute. Ce résultat reflète une stratégie construite dans la durée et co-construite avec les partenaires sociaux.

Technal a notamment signé un Accord d’Entreprise global dédié à la diversité, à l’inclusion et à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail. Cet accord se décline en un plan d’actions opérationnel, intégrant des partenariats externes et des objectifs chiffrés. L’entreprise a ainsi renouvelé son partenariat avec l’association « Elles bougent », permettant à de jeunes filles de découvrir les métiers industriels de Technal à travers des marraines internes, selon les informations communiquées en janvier 2026.

Cette démarche s’accompagne d’objectifs précis en matière de féminisation des parcours. Technal vise notamment à recruter plus de 50% de femmes parmi ses stagiaires et alternants. Un programme spécifique d’alternance dans le commerce a également été mis en place, destiné en priorité aux jeunes femmes souhaitant découvrir la filière industrielle. Ce parcours leur permet d’explorer l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, des fonctions financières aux ateliers de production, en passant par l’ingénierie de service.