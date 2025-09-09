Tchernobyl : ce que des champignons viennent d’exposer sur la contamination du sol

Quarante ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl survenue en 1986, cet événement tragique se fait encore sentir. En France, une nouvelle étude s’attache à examiner la persistance du césium-137 dans nos sols. Cette initiative, orchestrée par l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (Acro), vient dans une période où les préoccupations environnementales et sanitaires restent fortes. Alors que le quarantième anniversaire de l’accident approche, il est indispensable de comprendre comment les résidus radioactifs continuent à influencer notre environnement.

Un appel à la participation sur tout le territoire

Basée à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados et dirigée par Mylène Josset, l’Acro invite les amateurs de champignons à participer à une collecte nationale. L’idée ? Réunir des échantillons qui permettront de mesurer la contamination actuelle des sols français. Les participants doivent envoyer 300 grammes d’une même espèce de champignons – que ce soit des cèpes, des chanterelles ou des pieds de cochon – emballés dans un sac bien fermé pour préserver leur intégrité.

Les instructions précises pour l’envoi se retrouvent sur le site de l’association, facilitant ainsi la participation de tous. La collecte s’effectue en collaboration avec l’association Les enfants de Tchernobyl et se poursuit jusqu’en décembre sur l’ensemble du territoire français, une forme de science participative. L’objectif est de récolter au moins une centaine de lots afin de dresser un panorama représentatif de la situation.

Les champignons sont au centre de cette étude en raison de leur grande sensibilité à la contamination des sols. Comme le rappelle Mylène Josset : « les champignons absorbent tout ce qui se trouve dans les sols, ils sont donc parmi les meilleurs indicateurs pour repérer la présence du césium-137. » Cette propriété en fait des témoins précieux pour déceler la moindre trace de radioactivité.

Lors d’une précédente étude en 2016, trente ans après Tchernobyl, 80% des champignons testés présentaient encore des traces de césium-137, notamment dans l’est de la France et en Normandie. Pour cette nouvelle étude, l’espoir est que les niveaux aient diminué avec le temps et les processus naturels de dégradation.

Quels risques pour notre santé ?

La question de savoir si ces niveaux de contamination représentent un danger pour les consommateurs reste complexe. À l’heure actuelle, il n’existe pas de seuil défini pour ces contaminations particulières. Toutefois, Mylène Josset rassure : « Les niveaux de contamination observés sont faibles et concernent des produits consommés de façon occasionnelle. » Cela veut dire que même si des traces subsistent, elles ne présentent pas nécessairement un risque immédiat pour ceux qui consomment ces champignons de temps en temps.

Cette étude se donne donc une double mission : dresser une carte de l’état actuel de la contamination radioactive des sols français et sensibilisation du public sur les défis que nous laissons en héritage suite aux accidents nucléaires passés.

Alors que le quarantième anniversaire de Tchernobyl se profile, il est important que chacun prenne conscience des effets durables que cet événement a pu laisser sur notre environnement et notre santé. Les résultats obtenus devraient aider à éclairer les décisions dans le domaine environnemental et inciter à rester vigilant face aux résidus radioactifs, soulignant l’impact environnemental.