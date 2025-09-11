Stratégie nationale pour l’alimentation : L214 exige une réduction de la viande en entreprise

La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) devait constituer un levier majeur pour orienter les pratiques alimentaires françaises vers plus de durabilité. Pourtant, à quelques jours de sa publication, le gouvernement a modifié son contenu, supprimant l’objectif de « réduction » de la consommation de viande. Cette volte-face suscite des interrogations sur la place de la viande dans les politiques publiques, notamment en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

La SNANC, une stratégie en gestation

La SNANC, attendue depuis 2023, s’inscrit dans le cadre de la loi Climat et résilience de 2021 et de la Convention citoyenne pour le climat. Elle visait à définir les orientations de la politique publique en matière d’alimentation durable d’ici à 2030. Après plusieurs mois de concertation, une version du document avait été validée en réunion interministérielle, incluant une « évolution des régimes alimentaires caractérisée notamment par une réduction de la consommation de viande ».

Cependant, à la veille de sa publication, le cabinet du Premier ministre a modifié cette formulation, remplaçant « réduction de la consommation de viande » par « une consommation de viande équilibrée », sans objectifs chiffrés. Cette décision a été perçue comme un recul par de nombreux acteurs, dont l’association L214.

L214 : une position ferme sur la réduction de la viande

L’association L214, engagée dans la défense des animaux et la promotion d’une alimentation plus végétale, dénonce cette modification. Elle souligne que l’élevage est responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole en Europe et implique plus d’un milliard d’animaux chaque année, dont la majorité provient d’élevages intensifs.

L214 appelle à une réduction de 50% du nombre d’animaux tués pour la consommation de viande d’ici 2030, estimant que sans cet objectif, il sera impossible de sortir de l’élevage intensif et de diminuer l’impact environnemental de l’alimentation.

RSE : vers des exigences accrues dans les cantines d’entreprise ?

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) incite les entreprises à intégrer des considérations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités. Dans ce contexte, la question de la viande dans les cantines d’entreprise devient un sujet de débat. Certaines entreprises, conscientes de leur impact environnemental, choisissent de proposer des alternatives végétales ou de réduire la part de viande dans leurs menus.

L’absence d’objectifs clairs dans la SNANC concernant la réduction de la consommation de viande pourrait freiner l’engagement des entreprises en matière de RSE. Cependant, la pression de l’opinion publique et des associations comme L214 pourrait inciter les entreprises à adopter des pratiques plus responsables, même en l’absence de directives gouvernementales strictes.