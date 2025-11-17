SNCF et Smartbox : un cas d’école des risques de réputation fournisseurs

Le 14 novembre 2025, la SNCF a été interpellée par le syndicat SUD-Rail après l’annonce d’un concours interne incluant des coffrets Smartbox. Parce que Smartbox appartient à Pierre-Édouard Stérin, critiqué pour ses engagements idéologiques, la sélection de ce prestataire a été immédiatement questionnée. L’événement, bien que local et limité à un jeu d’entreprise, a rapidement pris une dimension nationale et illustre les nouvelles contraintes RSE pesant sur les organisations publiques comme privées lorsqu’elles choisissent leurs partenaires.

Comment un choix de partenaire devient un enjeu de réputation

Le point de départ de la controverse réside dans un concours interne destiné aux cheminots, où la SNCF prévoyait de proposer des coffrets Smartbox comme cadeaux. Selon Solidaires, l’annonce interne diffusée dans un établissement TGV indiquait que ces coffrets étaient sélectionnés comme lots par le groupe organisateur. Cette initiative, courante dans de nombreuses entreprises, a suscité un désaccord immédiat du syndicat SUD-Rail, qui a alerté la direction sur le profil du propriétaire de Smartbox.

Dans une lettre citée par Le Journal du Dimanche, SUD-Rail estime que Smartbox « a fait la fortune du milliardaire Pierre-Édouard Stérin ». Le syndicat considère que cette association, même indirecte, place l’entreprise publique dans une posture incompatible avec les valeurs qu’elle revendique. Cette réaction syndicale révèle un phénomène désormais central dans la fonction RSE : l’analyse d’un fournisseur ne se limite plus à son activité commerciale, mais inclut son image, sa gouvernance et les engagements publics de ses dirigeants.

Ce changement profond oblige les organisations, notamment publiques comme la SNCF, à anticiper la manière dont un choix opérationnel peut être perçu par les parties prenantes. Dans le cas présent, le sujet s’est politisé lorsque le député LFI Thomas Portes a estimé que « la SNCF n’a pas vocation à financer un milliardaire d’extrême droite ». Ce type de prise de position augmente mécaniquement le risque médiatique, forçant l’entreprise à arbitrer rapidement pour éviter une crise d’image.

La réaction de la SNCF : une gestion du risque orientée conformité et apaisement

Face à l’amplification médiatique, la direction de la SNCF a choisi une approche pragmatique : retirer les coffrets Smartbox du concours. Dans une lettre adressée aux équipes, citée par Valeurs Actuelles, le directeur TGV Inoui Atlantique, Franck Dubourdieu, précise : « Les Smartbox ne font pas partie des éléments stipulés dans le contrat-cadre actuel, et nous veillerons à ce que les futurs cadeaux soient en adéquation avec le cadre de notre entreprise. » Cette justification s’inscrit dans une logique de conformité interne plutôt que dans une prise de position politique.

Cette réponse permet de limiter l’exposition de l’entreprise à une polémique dont elle ne maîtrise ni les ressorts idéologiques ni l’évolution publique. Selon BFM TV, la direction a confirmé accepter de « retirer les Smartbox d’un concours réservé aux cheminots ». L’objectif évident est de restaurer un climat apaisé, tout en rappelant que les procédures d’achat ou de sélection de cadeaux doivent rester en cohérence avec le cadre contractuel existant. Cette séquence souligne une réalité : lorsque les entreprises sont confrontées à une critique liée à un fournisseur, elles cherchent souvent une solution rapide pour réduire leur vulnérabilité réputationnelle.

Un cas révélateur des nouvelles exigences RSE en matière de choix des partenaires

L’affaire Smartbox illustre un phénomène désormais central dans la responsabilité sociétale : les entreprises doivent évaluer non seulement les risques opérationnels liés à leurs fournisseurs, mais également leur risque réputationnel indirect. Dans le cas de la SNCF, le débat est né d’une question simple : un prestataire peut-il être associé à des engagements idéologiques contestés sans exposer son client à une crise d’image ?

Dans la lettre syndicale, Pierre-Édouard Stérin est décrit comme « milliardaire libertarien et catholique intégriste ». Ce type de caractérisation, même lorsqu’elle relève du discours militant, devient un élément de vulnérabilité pour l’entreprise cliente dès lors qu’elle est reprise publiquement par des acteurs politiques ou médiatiques. Ainsi, la SNCF s’est trouvée connectée à une controverse dont elle n’était pas l’origine mais dont elle pouvait devenir le relais involontaire.