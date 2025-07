Sites UNESCO en péril : les entreprises peuvent-elles vraiment agir ?

Le patrimoine mondial de l’UNESCO reste menacé : d’après un rapport du World Resources Institute (WRI) publié le 1er juillet 2025, 73 % des 1.172 sites du patrimoine mondial étudiés sont confrontés à au moins une menace liée à l’eau : stress hydrique, sécheresse ou inondation. Mais au-delà des constats alarmants, certaines entreprises s’engagent. Discrètement. Stratégiquement. Et parfois sincèrement.

Quand le secteur privé entre en scène pour sauver les joyaux de l’UNESCO

L’alerte est claire. Depuis le 1er juillet 2025, un nouveau rapport conjoint de l’UNESCO et du World Resources Institute tire la sonnette d’alarme : 73% des sites non marins classés par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont aujourd’hui menacés par des risques hydriques sévères.

Sécheresse chronique, inondations ravageuses, subsidence, pollution : ces sites d’exception ne sont pas épargnés par les effets conjoints du dérèglement climatique et de l’activité humaine. Une dégradation lente mais inexorable. Et pourtant, un acteur inattendu commence à s’impliquer dans la préservation de ces lieux emblématiques : l’entreprise.

Des engagements responsables : le levier « no-go »

Tout commence par un principe simple : ne pas nuire. Dès 2003, l’International Council on Mining and Metals (ICMM) initie une politique d’exclusion des activités extractives sur les sites de l’UNESCO. Une ligne rouge éthique reprise depuis par plusieurs géants du pétrole et du gaz : Eni, BP et Equinor ont signé entre 2019 et 2021 l’engagement « no-go », interdisant tout projet industriel dans les zones classées.

À leur suite, des acteurs majeurs du secteur financier tels que JP Morgan Chase, Goldman Sachs ou encore HSBC ont adopté des politiques similaires, refusant de financer des projets susceptibles d’endommager des sites culturels ou naturels de valeur universelle exceptionnelle. Ces démarches, bien qu’essentielles, restent cependant défensives. Mais une nouvelle génération d’engagements plus proactifs émerge aujourd’hui.

Financer la résilience : vers une RSE hydrologique ?

Dans un contexte où le stress hydrique devient un facteur de risque opérationnel, certaines entreprises s’impliquent désormais dans la protection concrète des écosystèmes menacés.

Le Fonds mondial pour les récifs coralliens, mis en place avec l’UNESCO, mobilise ainsi des capitaux publics et privés pour renforcer la résilience des récifs classés. Ces écosystèmes littoraux sont en première ligne face à la montée des eaux, à l’acidification des océans et aux inondations côtières.

En Europe, le programme Water4All, copiloté par l’UNESCO et l’Agence nationale de la recherche (ANR), finance depuis novembre 2024 des projets axés sur la gestion durable de l’eau, incluant la protection des sites du patrimoine.

Plus original encore, la PSI-WWF World Heritage Sites Initiative engage des assureurs internationaux sur les questions de résilience patrimoniale. Objectif : intégrer les sites de l’UNESCO dans les schémas de gestion de risques, de couverture climatique et de financement préventif. Une forme d’assurance culturelle face à des événements extrêmes de plus en plus fréquents.

Mécénat, terrain et partenariats : vers une responsabilité multisectorielle

Plusieurs ONG et fondations privées font office d’interfaces entre entreprises et patrimoine en danger. Le Global Heritage Fund, basé en Californie, a levé plus de 30 millions de dollars auprès de mécènes comme Google Arts & Culture, American Express ou Intrepid Travel Foundation, pour restaurer des sites fragiles dans 19 pays. Parmi eux : des cités de terre crue menacées par les pluies extrêmes, des temples confrontés à l’effondrement des nappes phréatiques ou encore des parcs naturels affectés par la désertification.

En Europe, Europa Nostra fédère entreprises, citoyens et institutions pour alerter, collecter et agir en faveur de lieux menacés. Elle organise régulièrement des appels à projets, parfois co-financés par des partenaires privés, pour des sites aussi divers que les bibliothèques anciennes de Chinguetti (Mauritanie) ou les aqueducs historiques de Serbie.

RSE et patrimoine : au-delà de l’image, un enjeu systémique

Protéger un site classé par l’UNESCO, ce n’est pas uniquement préserver une façade ou une carte postale. C’est aussi investir dans la résilience d’un territoire, la survie d’une communauté, la mémoire d’un monde.

À ce titre, l’engagement des entreprises ne peut plus se limiter à des chartes de bonne conduite. Il suppose une action stratégique, intégrée, mesurable. Une RSE patrimoniale — à la croisée des enjeux environnementaux, culturels et sociaux.

Dans un monde où l’eau manque autant qu’elle déborde, où les sécheresses durent plus longtemps et les crues frappent plus fort, le patrimoine devient un indicateur avancé des déséquilibres planétaires. Et les entreprises, si elles veulent se prétendre responsables, devront en assumer leur part. Non comme commanditaires d’images, mais comme bâtisseurs de solutions.