L’abeille charpentière, ou Xylocopa violacea, attire le regard par sa grande taille et son allure. C’est la plus grande abeille indigène, reconnaissable à son corps noir aux reflets violets métalliques. Elle peut piquer quand on la dérange, mais elle se montre rarement agressive et tient une place utile dans les écosystèmes. Comme le réchauffement climatique déplace son aire de répartition, l’étudier aide à comprendre ses effets sur l’environnement et à mieux cohabiter avec elle.

À quoi elle ressemble et infos biologiques

Les abeilles charpentières, parfois appelées bourdons noirs ou xylocopes violets, appartiennent à l’ordre des hyménoptères, un groupe d’insectes dotés de quatre ailes transparentes. Elles mesurent jusqu’à 3 cm de longueur et ont des ailes sombres qui prennent des reflets bleuâtres au soleil. Mâles et femelles se ressemblent, mais les mâles ont des antennes dont les segments vont du roux au rose.

On les confond parfois avec le bourdon ou avec l’abeille maçonne, comme Megachile parietina, alors que les xylocopes n’ont pas les mêmes habitudes de nidification. En Suisse, la présence de deux espèces proches, Xylocopa iris et Xylocopa valga, entretient cette confusion, puisqu’elles partagent des habitats similaires.

Où on la trouve et où elle vit

On rencontre ces abeilles du centre de l’Europe jusqu’à l’Europe méridionale, surtout dans les régions germanophones chaudes. En Suisse, elles se voient surtout en plaine, autour de Genève, en Valais et dans le sud du pays. Leur progression vers le nord suit le réchauffement climatique.

Elles fréquentent les prés-vergers, les parcs, les jardins et les lisières de forêts, des endroits qui offrent chaleur et bois mort pour nidifier. Attention toutefois : elles creusent dans le bois des trous d’environ 1,5 cm de diamètre, ce qui peut poser des problèmes pour la protection du bois. Elles ont aussi tendance à revenir nidifier là où elles sont nées.

Comment elle vit et se comporte

L’abeille charpentière vit plutôt en solitaire et se soucie peu des humains, sauf si on la force. La femelle creuse dans le bois mort des galeries pouvant atteindre 30 cm pour y pondre et élever sa progéniture. Le cycle de vie complet dure environ 7 à 8 semaines.

Après l’hibernation (les adultes mâles et femelles restent protégés jusqu’en juin), la saison reprend : elles réparent, construisent ou agrandissent leurs habitations en bois. Côté alimentation, elles butinent nectar et pollen, et consomment parfois des sucs de fruits mûrs. Elles visitent des plantes comme la lavande, la glycine, la sauge, ainsi que certaines papilionacées et lamiacées. Il leur arrive de percer les fleurs pour atteindre le nectar sans assurer la pollinisation.

Menaces et comment les protéger

En Suisse, l’abeille charpentière figure sur la liste des espèces menacées. La disparition de ses lieux de nidification, notamment à cause de l’enlèvement du bois mort, met sa population en danger. Sa piqûre reste rare mais peut être douloureuse ; poser de la glace ou appliquer de l’Aloe vera permet de soulager.

L’abeille charpentière contribue à la pollinisation, donc à la biodiversité et aux rendements agricoles. Sensibiliser le public à la préservation de ses habitats et laisser du bois mort là où c’est possible aide à sa survie et à la gestion des espèces invasives.