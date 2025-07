Scénario catastrophe : le réchauffement climatique va augmenter les feux de forêt dans les années à venir

À cause du réchauffement climatique, la France se retrouve face à un danger d’incendies qui ne cesse de s’étendre. Autrefois cantonné aux régions méditerranéennes, ce phénomène s’invite désormais dans le nord du pays. Mieux comprendre cette évolution s’avère indispensable pour tenter de limiter ses conséquences sur notre environnement, notre économie et notre société.

Une menace qui se propage

Le réchauffement modifie les zones à risque. Jadis concentrée dans le sud, la menace ne tarde plus à gagner le nord. Des territoires comme les régions françaises vulnérables, qui n’étaient pas visés auparavant, se retrouvent aujourd’hui dans le viseur.

Les prévisions de Météo-France font froid dans le dos. Dans un scénario où la température grimperait de +4 °C d’ici 2100, le feu se répandrait sur tout le pays. La région méditerranéenne verrait sa saison incendiaire s’allonger de près de deux mois. Pour 2030, avec une hausse de +2 °C, on assisterait à une progression marquée vers l’ouest et le nord. Et d’ici 2050, avec un réchauffement de +2,7 °C, presque 80 % du territoire serait concerné, seuls quelques coins des côtes du nord-ouest et la frontière alpine demeurant en marge.

Plusieurs éléments participent à cette aggravation. Des températures plus élevées font augmenter l’évaporation des plantes, fragilisant ainsi la végétation face aux incendies. Par ailleurs, la baisse des précipitations durant les périodes les plus sensibles renforce cette vulnérabilité.

Des hivers doux favorisent aussi l’invasion de parasites, comme certains insectes et champignons, que les gelées ne parviennent plus à éliminer. Ces attaques engendrent un dépérissement important des forêts et des landes de buis, transformant ainsi la végétation morte en carburant pour de futurs feux.

Les conditions météo qui aggravent la situation

Les éléments météorologiques jouent un rôle déterminant dans la dispersion et la violence des feux. En effet, des températures élevées associées à une faible humidité et à une longue période sans pluie créent un environnement prêt à s’enflammer. Le vent, quand il se met à souffler fort, accélère la propagation des flammes.

L’Indice Forêt Météorologique (IFM), mis au point par Météo-France, aide à mesurer ces tendances naturelles d’aggravation et de diffusion des incendies. Cet outil s’appuie sur divers paramètres tels que la température, l’humidité, la vitesse du vent et les précipitations.

Répercussions sur l’économie et l’environnement

La France, quatrième pays européen en termes de surface boisée, voit ses forêts menacées par ces feux dévastateurs, ce qui nuit à la biodiversité et aux infrastructures. Le secteur touristique, l’industrie forestière et même la qualité de l’air et de l’eau sont affectés.

Par ailleurs, nos forêts agissent comme des puits de carbone naturels. Les incendies, en détruisant ces espaces verts, réduisent leur capacité à absorber le CO₂.

Chercher des solutions grâce à la recherche

Pour mieux appréhender et prévoir ces dangers grandissants, Météo-France pilote le projet européen EUBURN. Ce programme vise à peaufiner nos connaissances sur les feux de forêt pour améliorer leur suivi et leur prévision, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe.