RSE : Kiloutou rejoint le top 1 % mondial avec la médaille EcoVadis Platinum

Le 8 septembre 2025, Kiloutou a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de RSE en décrochant la certification EcoVadis Platinum. Cette reconnaissance internationale valide plusieurs années d’engagement et de progression continue dans la gouvernance environnementale, sociale et éthique de l’entreprise. Elle illustre un changement profond, tant dans les pratiques internes que dans les relations avec les partenaires et fournisseurs.

Une reconnaissance ultime pour l’engagement RSE de Kiloutou

Kiloutou n’en est pas à son premier succès dans ce domaine, puisque le groupe avait déjà obtenu la médaille d’or EcoVadis six années consécutives. Toutefois, le passage au niveau Platinum marque une différence de taille : il situe désormais l’entreprise dans le top 1 % des meilleures sociétés évaluées à l’échelle mondiale. Selon EcoVadis, cette médaille est réservée aux organisations atteignant le 99ᵉ percentile et justifiant d’une note minimale dans chacun des quatre thèmes d’évaluation — environnement, droits humains, éthique et achats responsables.

La performance de Kiloutou repose sur un score de 79/100, comme le rappelle le rapport d’engagement 2024 publié par l’entreprise. Avec ce résultat, l’entreprise entre dans le top 2 % des meilleures organisations mondiales évaluées pour la qualité de leur management environnemental, social et éthique. La médaille Platinum ne vient donc pas récompenser un coup d’éclat, mais bien la consolidation d’une politique RSE ambitieuse et mesurable.

Des résultats chiffrés qui attestent d’une progression constante

La montée en puissance de Kiloutou en matière de RSE se mesure dans les faits. En 2024, l’entreprise a enregistré une progression de + 10 points sur son score EcoVadis concernant les achats responsables.

Depuis 2019, le groupe a instauré une Politique Achats Responsables couvrant 90 % de ses dépenses d’équipement. Cela implique la signature d’une charte éthique, la traçabilité des sites de production et l’évaluation systématique via la plateforme EcoVadis.

Au-delà des achats, Kiloutou a également renforcé son engagement dans la lutte contre le changement climatique. En juin 2025, ses objectifs de réduction carbone ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Le groupe vise une réduction de – 42 % des émissions de Scopes 1 et 2 et – 25 % pour le Scope 3 d’ici 2030, avec 2023 comme année de référence. Ces objectifs démontrent une volonté claire de transformer l’entreprise de l’intérieur, mais aussi d’embarquer toute sa chaîne de valeur dans la transition écologique.

Par ailleurs, la flotte de l’entreprise illustre ce virage. En 2024, 38 % des véhicules corporatifs étaient bas carbone, dont 19 % électriques. La gamme iMPAKT, conçue pour réduire l’impact environnemental des équipements, a progressé de + 45 % en valeur entre 2023 et 2024.