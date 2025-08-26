Réunion : l’Aéroport Roland Garros décroche le label « ACA 4+ » et accélère sa décarbonation

L’aéroport Roland Garros, moteur régional de transport aérien à la Réunion, vient de franchir une étape décisive en devenant l’un des très rares hubs aériens à obtenir la certification « Airport Carbon Accreditation 4+ », signe tangible d’une stratégie ambitieuse de décarbonation et d’un engagement durable aligné avec l’Accord de Paris.

Une trajectoire de progrès clairement tracée grâce à une stratégie RSE dynamique

L’aéroport Roland Garros, situé à La Réunion, a franchi en juin 2025 un cap majeur dans sa démarche RSE en obtenant la prestigieuse certification Airport Carbon Accreditation 4+. Cette avancée concrète illustre sa progression constante depuis 2018 dans la décarbonation, un pilier structurant de sa politique environnementale.

Depuis son entrée dans le programme ACA en 2018, l’aéroport Roland Garros a enchaîné niveau 2 en 2019, niveau 3 en 2020, jusqu’à atteindre le niveau 4+ en juin 2025, une certification qui exige un périmètre élargi et une compensation des émissions résiduelles. Par ailleurs, cette progression s’inscrit dans une démarche structurée, soutenue par une stratégie RSE fondée sur des objectifs de réduction précis ainsi que des moyens techniques tels que l’installation photovoltaïque.

La réduction de 50% des émissions (scopes 1 & 2) depuis 2014 démontre l’efficacité d’une politique énergétique tournée vers l’opérationnel : en 2023, l’aéroport a atteint cet objectif ambitieux, au travers notamment d’actions en lien avec ses fournisseurs d’énergie et ses infrastructures propres. En outre, près de 30% de ses besoins électriques sont désormais couverts par l’énergie solaire, résultat tangible d’un engagement industriel durable et significatif.

Une reconnaissance mondiale, ancrée dans une ambition collective en Afrique

L’obtention du niveau 4+ place l’aéroport Roland Garros parmi les 74 aéroports (sur 636 engagés) à atteindre cette performance, faisant de lui le 6ᵉ en France et le 2ᵉ en zone Afrique. Cette reconnaissance illustre non seulement un leadership régional, mais aussi une capacité à mobiliser des parties prenantes autour d’une ambition pertinente et partagée.

Le choix d’inclure une grande partie des émissions liées au trafic aérien (notamment la moitié de la consommation de carburant des avions) dans l’évaluation du périmètre souligne à la fois la responsabilité élargie de l’aéroport et la complexité des efforts à fournir. Cette dimension souligne l’approche holistique de la décarbonation, dépassant les frontières strictes de l’infrastructure aéroportuaire pour embrasser l’ensemble de la plateforme.

Réduire, compenser, anticiper : un triptyque gagnant pour une transition environnementale

Au-delà de la réduction directe, l’aéroport compense 2.830 tonnes équivalent CO₂ en 2024 via deux projets externes : l’amélioration des foyers de cuisson à Madagascar et un reboisement pérenne en Ouganda, financés à hauteur de plus de 50.000 euros en 2025. Cette démarche concrète illustre un engagement social et environnemental au-delà du périmètre local.

Enfin, l’aéroport se projette vers l’avenir en adaptant ses infrastructures pour distribuer du Sustainable Aviation Fuel (SAF) dès 2030, conformément aux objectifs européens. Cette anticipation démontre sa volonté de contribuer activement à la décarbonation du transport aérien global, s’inscrivant dans une logique de chaîne de valeur responsable et innovante.