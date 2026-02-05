Ramadan 2026 : quelles obligations légales pour les employeurs en France ?

Le Ramadan débute officiellement en France le jeudi 19 février 2026 et s’achèvera autour du 19 mars, selon les annonces du Conseil français du culte musulman. Ce mois sacré de jeûne, rythmé par l’abstinence alimentaire du lever au coucher du soleil, interroge chaque année les entreprises sur leurs obligations en matière de droit du travail, de gestion des salariés et de politique RSE, dans un cadre juridique qui ne prévoit aucune règle spécifique au Ramadan mais impose des principes stricts.

Ramadan : un cadre juridique sans exception

Le Ramadan ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique dans le Code du travail. Pour autant, le droit du travail encadre strictement la place du fait religieux en entreprise. Le principe fondamental demeure la liberté de religion. Un salarié est libre de pratiquer le Ramadan sur son lieu de travail, tant que cela ne perturbe pas l’organisation de l’entreprise ni la sécurité. Selon le Code du travail, la religion constitue un critère protégé, et toute mesure discriminatoire fondée sur la confession est interdite, rappellent plusieurs juristes spécialisés en droit social, notamment dans les analyses publiées par Preventica.

Toutefois, le Ramadan n’ouvre pas de droits automatiques. L’employeur n’a aucune obligation légale d’adapter les horaires, d’accorder des pauses supplémentaires ou de modifier les missions confiées. Comme le souligne le cabinet Alaris Law dans une analyse publiée la semaine précédant le début du Ramadan, l’organisation du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, un salarié qui observe le Ramadan ne peut pas exiger un traitement différencié au seul motif de sa pratique religieuse, sauf accord collectif ou usage interne plus favorable.

Pour autant, le refus d’un aménagement ne doit jamais être motivé par la religion elle-même. Un refus fondé uniquement sur le Ramadan pourrait être qualifié de discriminatoire. La Cour de cassation rappelle de manière constante que toute décision doit reposer sur des critères objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou à la nature du poste, et non sur la croyance du salarié.

Santé et sécurité : une obligation renforcée pour l’employeur

Si le Ramadan ne crée pas d’obligation d’aménagement, il renforce indirectement certaines obligations existantes. L’employeur reste tenu d’une obligation générale de sécurité. Le jeûne peut, dans certains cas, entraîner une baisse de vigilance, de concentration ou de résistance physique. Cette réalité concerne particulièrement les postes exposés à des risques, comme la conduite d’engins, le travail en hauteur ou les horaires nocturnes.

Selon Preventica, l’employeur peut et doit intervenir lorsque la sécurité est en jeu. Cela peut passer par un ajustement temporaire des tâches, une réorganisation des plannings ou une sollicitation de la médecine du travail. Ces mesures ne constituent pas une discrimination mais une application du principe de prévention des risques professionnels. Le salarié, de son côté, n’est pas tenu de révéler sa pratique religieuse, mais il peut signaler une difficulté ponctuelle liée au Ramadan, afin de permettre un dialogue adapté.

Ramadan : des bonnes pratiques RSE sont possibles

Dans une perspective RSE, de nombreuses entreprises choisissent d’aller au-delà du strict minimum légal. Le Ramadan devient alors un enjeu de dialogue social et d’inclusion. Selon les experts RH interrogés par ComboHR, des aménagements volontaires sont fréquemment mis en place, comme des horaires décalés, le télétravail ou une flexibilité temporaire des pauses, lorsque l’activité le permet.

Ces pratiques relèvent toutefois d’un choix managérial, et non d’une obligation. Elles s’inscrivent dans une logique de qualité de vie au travail et de fidélisation des salariés. Le droit du travail autorise ces adaptations, à condition qu’elles respectent l’égalité de traitement entre les salariés et qu’elles ne désorganisent pas l’entreprise. L’employeur doit également veiller à ne pas créer de précédent contraignant en l’absence d’accord formalisé.