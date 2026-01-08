Publicité télévisée : pourquoi Lidl dit « stop » ?

Le 8 janvier 2026, Lidl France a annoncé qu’elle ne diffuserait plus jamais de publicité à la télévision française. Pour un distributeur historiquement très présent sur ce média, la décision a surpris. Pourtant, Lidl la présente comme un acte de cohérence. Dans un contexte de réglementation stricte et de sanctions judiciaires lourdes, l’enseigne revendique désormais une communication plus responsable.

Lidl et la responsabilité envers le consommateur : éviter les promesses ambiguës

La première dimension RSE de cette décision concerne directement les consommateurs. En France, la publicité télévisée pour les promotions est soumise à des règles très strictes. Les produits mis en avant doivent être disponibles en quantité suffisante et sur une durée longue dans l’ensemble des magasins. Or, le modèle de Lidl repose largement sur des offres limitées dans le temps et sur des volumes restreints, qui font partie de son attractivité mais compliquent la communication de masse.

Dans ce contexte, la télévision apparaît comme un média à risque. Diffusée à l’échelle nationale, elle ne permet pas d’expliquer finement les conditions d’accès aux offres, ni d’indiquer clairement les stocks disponibles magasin par magasin. Malgré l’ajout de mentions légales, les autorités ont estimé à plusieurs reprises que l’information délivrée restait insuffisante pour le consommateur, selon Stratégies. En se retirant de la télévision, Lidl affirme vouloir réduire le risque de déception et de frustration. Moins de publicité de masse signifie moins de promesses perçues comme générales, alors que la réalité des stocks est locale et limitée.

Une décision de responsabilité économique envers les actionnaires

Au-delà des consommateurs, Lidl assume également une responsabilité envers ses actionnaires et son modèle économique. La publicité télévisée est devenue, au fil des années, une source de risque financier majeur. En juillet 2025, l’enseigne a été condamnée à verser 43 millions d’euros à Intermarché pour pratiques commerciales trompeuses, selon Le Monde. Cette sanction exceptionnelle a agi comme un signal d’alerte.

À ce montant s’ajoutent des risques récurrents d’astreintes et de nouvelles procédures judiciaires. Dans une logique de gouvernance responsable, continuer à investir massivement dans un canal exposé à des sanctions lourdes aurait pu être perçu comme une prise de risque excessive. Or, la RSE inclut aussi la capacité d’une entreprise à anticiper les menaces, à protéger sa rentabilité et à assurer sa pérennité.

Jusqu’à récemment, la télévision représentait environ 22 % des investissements publicitaires de Lidl France. Mettre fin à ces dépenses, c’est aussi réallouer les ressources vers des canaux jugés plus maîtrisables juridiquement et plus efficaces économiquement. « Nous n’investirons plus dans la TV linéaire tant que les risques liés à la réglementation resteront aussi élevés », a déclaré Jassine Ouali, directeur exécutif de la relation client de Lidl France. Pour les actionnaires, ce choix s’inscrit dans une logique de gestion prudente. Il vise à limiter l’exposition à des pertes financières imprévisibles et à stabiliser la stratégie de communication sur le long terme.

Vers une communication plus responsable et plus durable

En abandonnant la télévision, Lidl ne renonce pas à toute publicité. L’enseigne prévoit de renforcer sa présence sur des supports numériques, où l’information peut être ajustée en temps réel. Ces canaux permettent de préciser les quantités disponibles, les magasins concernés et la durée exacte des offres. Pour le consommateur, l’information est plus détaillée. Pour l’entreprise, le risque de non-conformité est réduit.

Ce choix pose néanmoins une question plus large pour le secteur. Lidl était le deuxième annonceur en France toutes industries confondues. Son retrait pourrait fragiliser l’équilibre économique de certains médias audiovisuels. L’enseigne reconnaît cet impact potentiel, mais assume un arbitrage en faveur d’une communication qu’elle juge plus responsable et plus alignée avec ses engagements.