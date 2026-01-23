Protection de la nature : l’ONU alerte sur un écart persistant dans les investissements

Publié le 22 janvier 2026 par le Programme des Nations unies pour l’environnement, le rapport State of Finance for Nature 2026 dresse un état des lieux précis des investissements mondiaux liés à la Terre. L’analyse montre que les montants consacrés à la destruction de la nature dépassent très largement ceux alloués à sa protection. Ce constat chiffré pose une question centrale pour la RSE : comment aligner les stratégies économiques avec les objectifs environnementaux lorsque les flux financiers restent structurellement déséquilibrés ?

Investissements mondiaux : un déséquilibre défavorable à la Terre

La Terre fait l’objet d’un traitement financier paradoxal. D’un côté, les États et les entreprises affichent des objectifs climatiques et de biodiversité ambitieux. De l’autre, les chiffres compilés par l’– https://www.unep.org/resources/state-finance-nature-2026 révèlent une réalité beaucoup plus contrastée. Selon le rapport, pour chaque euro investi dans la protection ou la restauration de la Terre, environ trente euros financent des activités qui contribuent à sa dégradation.

Ce déséquilibre repose sur des flux financiers bien identifiés. En 2023, les investissements considérés comme nuisibles à la nature ont atteint l’équivalent de près de 6 700 milliards d’euros. Ces flux incluent notamment les investissements privés dans l’énergie fossile, l’agriculture intensive, l’extraction de ressources et les infrastructures à fort impact environnemental. À l’inverse, les financements consacrés aux solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des écosystèmes ou la protection des sols et de l’eau, se sont limités à environ 200 milliards d’euros sur la même période, selon l’ONU.

La protection de la Terre nécessite des investissements massifs

L’ONU souligne que ce niveau d’investissement est insuffisant pour atteindre les objectifs internationaux en matière de climat et de biodiversité. Pour aligner les trajectoires économiques avec les engagements pris par les États, les financements dédiés à la protection de la Terre devraient atteindre environ 525 milliards d’euros par an d’ici à 2030, selon les estimations du rapport. Cet objectif implique plus qu’un simple accroissement des investissements positifs : il suppose également une réduction progressive des flux financiers nuisibles.

Cette double dynamique est essentielle. Le rapport insiste sur le fait que l’augmentation des investissements verts, sans remise en question des financements destructeurs, limite fortement l’efficacité des politiques environnementales. En d’autres termes, protéger la Terre tout en continuant à financer massivement sa dégradation crée un effet de neutralisation. Les gains obtenus par les projets de restauration ou de conservation sont quasiment annulés par l’ampleur des activités destructrices.

Pourquoi la RSE devient un levier central face aux inégalités d’investissement

Dans ce contexte, la responsabilité sociétale des entreprises apparaît comme un levier structurant. Le rapport de l’ONU ne s’adresse pas uniquement aux décideurs publics. Il met également en évidence le rôle déterminant des entreprises et des investisseurs dans la réorientation des flux financiers. La majorité des capitaux identifiés comme nuisibles à la Terre étant d’origine privée, les stratégies RSE peuvent contribuer directement à réduire ces déséquilibres.

La RSE permet d’intégrer les enjeux environnementaux dans les décisions d’investissement, au-delà des obligations réglementaires. En prenant en compte les impacts sur la Terre dans l’évaluation des risques et des performances, les entreprises peuvent limiter leur exposition à des activités incompatibles avec les objectifs climatiques et de biodiversité. Cette approche s’inscrit dans une logique de gestion à long terme, cohérente avec les recommandations formulées par l’ONU.

Le rapport souligne également l’importance de la transparence financière. Identifier précisément les flux qui contribuent à la destruction de la Terre constitue une étape préalable à toute réorientation. Les démarches RSE, notamment à travers le reporting extra-financier et les cadres de référence internationaux, offrent des outils concrets pour mesurer, comparer et ajuster les impacts des investissements.

Le rapport State of Finance for Nature 2026 montre que la protection de la Terre reste aujourd’hui minoritaire dans les arbitrages financiers mondiaux. Dans ce contexte, la RSE apparaît moins comme un engagement volontaire que comme une réponse structurée à un déséquilibre systémique, désormais clairement documenté par l’ONU.