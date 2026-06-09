Autonomie alimentaire : avec Pey’Innov, la Martinique mise sur l’innovation agroalimentaire

Pey’Innov, un nouveau salon dédié à l’innovation agroalimentaire, tiendra sa première édition en septembre 2026 avec une ambition : aider la Martinique à structurer ses filières agricoles pour gagner en autonomie alimentaire. L’événement réunira entrepreneurs, investisseurs et institutions afin d’aider les projets agroalimentaires locaux à changer d’échelle. Porté par le PARM, le pôle agro-ressources de Martinique, Pey’Innov s’est associé au groupe Bernard Hayot (GBH), principal distributeur alimentaire de l’île, qui met déjà en avant les produits locaux dans ses rayons.

La Martinique est l’un des territoires français les plus dépendants des importations alimentaires, qui représentent entre 80 et 90 % de la consommation. Historiquement tourné vers des cultures d’exportation non vivrières, le secteur agricole peine encore à répondre à la demande locale. De nombreux facteurs expliquent ce retard : taille réduite de l’île, forte urbanisation, reliefs contraignants ou coût du foncier, auxquels s’ajoute le prix élevé des équipements et des intrants importés.

Pey’Innov veut faire changer d’échelle les PME locales

Face aux limites structurelles du territoire, les acteurs locaux misent notamment sur des solutions adaptées aux contraintes de l’île. Lancé fin avril 2026, le salon « Pey’Innov » ambitionne de faire émerger des projets agroalimentaires innovants dans ce sens. Sa première édition aura lieu les 25 et 26 septembre 2026 au Palais des congrès de Madiana, au Lamentin. Porté par le PARM (Pôle agro-ressources et de recherche de Martinique), le salon veut aider les entrepreneurs locaux à consolider leurs projets et à accéder à de nouveaux débouchés.

Pey’Innov rapprochera entrepreneurs, distributeurs, investisseurs et acteurs publics pour aider les initiatives les plus matures à changer d’échelle. Les organisateurs espèrent ainsi favoriser l’émergence de nouvelles filières agroalimentaires locales, bénéfiques au développement économique de la Martinique.

Marchés de proximité et valorisation des produits

« Dans de nombreux marchés de proximité, de petites entreprises de transformation agroalimentaire, créées plus ou moins récemment, parviennent aujourd’hui à mieux faire connaître leurs produits. Nous pensons désormais qu’il est temps pour elles de franchir une nouvelle étape de développement », estime Nicaise Montrose, président du PARM.

Selon lui, Pey’Innov doit surtout aider ces PME à gagner en visibilité et à trouver de nouveaux débouchés. Pour ce faire, le projet est soutenu par plusieurs acteurs publics, parmi lesquels les services de l’État, la Collectivité territoriale de Martinique, Martinique Développement et les chambres consulaires.

GBH ouvre ses rayons aux « jeunes entreprises innovantes »

Le salon a également noué un partenariat avec le groupe Bernard Hayot (GBH), premier distributeur alimentaire de l’île, via sa filiale Carrefour Martinique. L’entreprise veut faire bénéficier les entrepreneurs présents de son expérience de l’écosystème agroalimentaire local. Leurs produits pourront aussi gagner en présence et en visibilité dans les magasins Carrefour Martinique.

« Notre groupe réserve une place importante aux producteurs locaux dans nos rayons. Nous disposons également de linéaires spécifiques destinés aux jeunes entreprises innovantes qui débutent dans la distribution, afin de permettre aux consommateurs de découvrir leurs produits », explique Stéphane Hayot, directeur général de GBH.

« Accroître la part des produits locaux dans la consommation »

Le salon réunira également plusieurs réseaux d’acteurs privés. L’un des plus impliqués est Innovagro Martinique, qui regroupe « des entreprises d’agro-transformation de toutes tailles » autour du développement de nouveaux produits et procédés. Sa présidente Kathy Largen voit dans le salon un moyen d’accélérer la croissance de ses PME membres les plus dynamiques.

« Toute initiative visant à développer la production locale, à renforcer l’autonomie alimentaire et à accroître la part des produits locaux dans la consommation des Martiniquais mérite d’être soutenue », conclut Stéphane Hayot.