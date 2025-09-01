Face à une précarité étudiante qui persiste, Daunat annonce un partenariat avec l’association Linkee – Entraide étudiante et déploie des actions visibles en magasin. Daunat veut ancrer sa RSE dans l’aide concrète, ainsi que dans la sensibilisation du grand public.

Daunat et Linkee – Entraide étudiante : une initiative RSE calibrée contre la faim, avec preuves d’impact

La marque Daunat apporte un soutien financier à l’association Linkee – Entraide étudiante et mise sur des dispositifs d’information pour orienter les jeunes vers l’aide alimentaire, tandis que la hausse du coût de la vie étudiantese confirme. D’après un rapport du Sénat, celui-ci augmente de 4,12% en 2025 pour atteindre 1.226 euros par mois en moyenne, ce qui renforce la pression budgétaire sur les étudiants et légitime l’intervention d’acteurs privés comme Daunat.

Daunat s’allie à Linkee – Entraide étudiante pour soutenir la distribution de produits frais aux étudiants en situation de précarité. La société précise qu’il s’agit d’un engagement financier fléché vers le terrain, donc mesurable. En 2024, Linkee – Entraide étudiante a distribué plus de 3,6 millions de repas aux étudiants, ce qui donne à Daunat un partenaire opérationnel déjà éprouvé et présent dans plusieurs grandes villes.

Par ailleurs, Daunat revendique un rôle d’entraînement auprès du grand public : au printemps 2025, l’entreprise avait apposé un QR Code sur plusieurs millions de packs porteurs pour renvoyer vers ses actions solidaires et vers les ressources d’orientation, afin que chacun sache comment aider ou demander de l’aide. Daunat affiche ainsi l’ambition d’ouvrir la chaîne de valeur à la solidarité. « Nous avons un engagement social qui est fort. C’est notre devoir de pouvoir contribuer et faire toujours plus ! », a déclaré Maye El Maghrabi, ce qui aligne clairement la gouvernance de Daunat sur cet axe de RSE.

La précarité alimentaire étudiante, un problème majeur en France

D’abord, les repères chiffrés donnent l’échelle du défi auquel Daunat s’attaque avec Linkee – Entraide étudiante. En 2025, 18% des étudiants ont recours à l’aide alimentaire, selon une référence IFOP citée dans une question au Sénat ; dans le même temps, le coût de la vie étudiante progresse de 4,12% et culmine à 1.226 euros par mois en moyenne, ce qui grève les dépenses alimentaires et explique l’utilité d’un soutien comme celui de Daunat. De plus, les loyers augmentent de 2,46% (parc privé) et 3,26% (résidences universitaires), tandis que 74% des étudiants restent exclus des bourses, autant de signaux qui justifient l’intensification des partenariats privés tels que celui de Daunat avec Linkee – Entraide étudiante.

Daunat intervient donc dans un contexte où 80% des étudiants précaires ne mangent pas à leur faim et 36% des étudiants déclarent avoir dû sauter un repas par manque d’argent, tandis que 78% disposeraient de moins de 100 euros par mois après charges selon une référence FAS/Linkee. Ainsi, l’accès aux repas sociaux devient un amortisseur clé : Daunat soutient un acteur de première ligne, Linkee – Entraide étudiante, et s’insère dans un écosystème où la restauration à 1 euro pour les boursiers et les étudiants en précarité reste un levier d’urgence.

Comment Daunat articule terrain, information et réseaux d’aide avec Linkee

Concrètement, Daunat couple son soutien financier à Linkee – Entraide étudiante avec un travail d’orientation grâce aux QR Codes. Daunat incite les consommateurs à participer à l’entraide, ce qui démultiplie l’impact en période de rentrée. D’un point de vue de politique publique, Service-Public (DILA) rappelle, au 26 août 2025, l’existence d’aides logement, bourses et restauration à tarif modéré ; Daunat positionne donc sa RSE en complément des filets publics, avec un message cohérent pour guider les bénéficiaires vers les bons dispositifs.

Sur le terrain, Linkee – Entraide étudiante reste l’opérateur pivot que Daunat a choisi, et Daunat s’intègre à la chaîne d’accès à l’alimentation étudiante déjà structurée autour des Crous. À Paris par exemple, le Crous confirme le repas à 1 euro pour les boursiers ou les étudiants en précarité, pendant que Daunat soutient la distribution de produits frais auprès du même public via Linkee – Entraide étudiante ; « Ce partenariat est un nouvel atout », rappelle Julien Meimon, ce qui souligne la dimension opérationnelle poursuivie par Daunat.