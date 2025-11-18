Pourquoi la fin de l’alcool chez EDF est un choix de santé et de responsabilité

Depuis l’annonce de la direction d’EDF, datée du 18 novembre 2025, l’entreprise a confirmé une interdiction totale de l’alcool applicable dès le 1er janvier 2026, transformant durablement la manière dont les salariés pourront vivre les moments collectifs sur leur temps de travail. L’alcool devient ainsi un marqueur central d’une réorientation assumée : faire primer la santé, la sécurité et la cohérence RSE sur les traditions festives de l’entreprise.

Fin de l’alcool en entreprise : EDF montre la voie

EDF a annoncé que l’alcool serait désormais proscrit dans toutes les situations professionnelles impliquant l’entreprise ou ses filiales. Cette mesure concerne les pots de départ, les séminaires, les repas d’affaires et la totalité des événements internes, comme l’indique RTL. Cette interdiction se veut totale, car elle vise à supprimer toute ambiguïté dans le traitement des risques. Par ailleurs, la direction précise que cette règle est valable dans l’ensemble du groupe. Cette précision renforce l’unité de traitement d’une politique qui mise sur la prévention active, tout en démontrant que la sécurité prime sur la tradition conviviale liée à l’alcool.

Bien que certains salariés perçoivent encore ce virage comme une rupture, l’entreprise assume une démarche volontariste. Dans un contexte industriel où les risques opérationnels sont très élevés, l’alcool peut nuire à la vigilance et augmenter la probabilité d’incidents, même en petite quantité. De plus, le Code du travail autorise déjà toute entreprise à aller au-delà de la réglementation générale, en renforçant son règlement intérieur lorsque la consommation d’alcool pourrait porter atteinte à la santé ou à la sécurité. RTL rappelle d’ailleurs que la législation n’autorise que certaines boissons comme le vin, la bière, le cidre et le poiré, mais qu’un employeur peut légalement imposer des règles beaucoup plus strictes. Dès lors, la décision d’EDF se positionne comme un choix cohérent avec ses responsabilités de service public, en particulier dans un groupe où la sûreté industrielle repose sur une culture zéro-risque.

Une démarche RSE centrée sur la sécurité et la santé au travail

L’alcool, même occasionnel, peut modifier les comportements en entreprise et poser problème en cas d’accident sur un trajet professionnel ou à la sortie d’un événement interne. RTL rappelle qu’un salarié ayant consommé de l’alcool lors d’un pot ou d’un repas d’entreprise peut voir un accident requalifié en accident du travail, engageant automatiquement la responsabilité de l’employeur. Cette éventualité crée un contexte juridique exigeant, qui explique la fermeté de la nouvelle ligne d’EDF. En interdisant l’alcool, l’entreprise réduit donc les risques physiques, limite les contentieux et protège ses salariés comme ses dirigeants.

Si la décision d’interdire l’alcool peut susciter des réserves, elle prépare également le terrain à une nouvelle forme de convivialité. Cependant, Newz.com indique également que certains syndicats regrettent un manque de concertation. Pour eux, la mise en œuvre a pu sembler unilatérale, même si l’objectif de sécurité n’est pas contesté. Cette perception souligne la nécessité d’expliquer la démarche, afin de convaincre les salariés que la santé prime sur la tradition.