Pour répondre aux nouvelles normes, Coca-Cola et Pepsi changent leurs emballages

L’Inde se lance dans une grande transformation pour freiner la pollution plastique en introduisant une nouvelle règle qui va pousser des entreprises comme Coca-Cola et PepsiCo à revoir leur manière d’emballer leurs produits. Dès le 1er avril 2025, ces géants devront proposer des bouteilles composées d’au moins 30% de plastique recyclé. L’idée, c’est de casser la pollution plastique tout en incitant les industriels à adopter des méthodes plus vertes.

Le nouveau règlement en détail

La nouvelle règle sur le plastique, c’est un pas de plus vers une économie circulaire où on préfère réutiliser les matériaux plutôt que de les jeter. On veut voir apparaître dès 2025 des bouteilles avec au moins 30% de plastique recyclé, avec une montée progressive pour atteindre 60% d’ici 2028-2029. L’objectif, c’est d’encourager l’usage de matériaux plus respectueux de l’environnement, par exemple des plastiques biodégradables ou issus de plantes. Toutefois, cette transformation risque de faire monter les frais de production pour les industriels, ce qui pourrait se répercuter sur les prix pour le consommateur.

Il y a aussi plusieurs défis du côté économique et logistique. À l’heure actuelle, l’Inde ne dispose que de cinq usines autorisées à fabriquer du PET recyclé de qualité alimentaire. Ces installations ne représentent que près de 15% de la demande totale en plastique recyclé, ce qui fait craindre une possible pénurie. Il va donc falloir que les entreprises se débrouillent pour augmenter rapidement leurs capacités de recyclage afin de satisfaire les nouvelles exigences, peut-être en adoptant une méthode innovante.

Réactions et retentissements dans les entreprises

Face à cette nouvelle donne, certains responsables redoutent de ne pas parvenir à atteindre le seuil de 30% dans les temps impartis. Un cadre, qui a préféré rester anonyme, a même laissé entendre qu’une action en justice pourrait être envisagée si le délai venait à être repoussé. Et comme cette période coïncide avec la saison estivale en Inde – moment où la demande pour les boissons fraîches est à son comble – la situation se complique encore davantage.

La hausse de l’utilisation du plastique recyclé devrait faire grimper les frais de fabrication jusqu’à 30%, ce qui inquiète quant à la rentabilité économique pour ces grandes marques en raison des coûts élevés du recyclage. Malgré tout, cette mesure pousse Coca-Cola et PepsiCo à réfléchir sérieusement à la manière dont leurs pratiques peuvent évoluer en faveur de matériaux recyclés dans leurs futurs emballages.

Comparaison avec la législation française

De son côté, la France montre la voie avec sa propre loi sur le plastique recyclé. Depuis 2022, la loi AGEC impose que les emballages plastiques contiennent au moins 25% de plastique recyclé, avec l’objectif d’atteindre 30% d’ici 2030, pour éviter une pénalité de 1,6 milliard. En s’appuyant sur des acteurs spécialisés comme Veolia, Suez et Valorplast, la France est plutôt bien équipée pour gérer le recyclage.

Néanmoins, en Inde, même si la composition des bouteilles évolue, leur look restera le même. À terme, on pourrait voir des matériaux biodégradables ou issus de sources végétales intégrer la fabrication des emballages.

Perspectives à venir

Alors que Coca-Cola et PepsiCo s’adaptent à ces nouvelles obligations en Inde, cette initiative met en lumière l’urgence d’un tournant vers des pratiques plus vertes dans l’industrie des boissons. Les enjeux économiques et logistiques sont multiples, mais cela offre aussi une belle opportunité à ces entreprises d’innover et de montrer l’exemple dans la lutte contre la pollution plastique.