Pollution plastique : Lisbonne lance des gobelets réutilisables

Lisbonne déploie depuis l’été 2025 un système innovant de gobelets réutilisables reposant sur un modèle de consigne, marqueur fort d’une politique publique tournée vers l’économie circulaire et la réduction du plastique urbain.

Des dizaines de milliers de gobelets utilisés chaque jour

Confrontée à une consommation estimée à plus de 25 000 gobelets jetables chaque nuit dans ses zones de vie nocturne, Lisbonne a franchi une étape décisive en devenant la première capitale européenne à lancer une initiative municipale de gobelets réutilisables avec dépôt remboursable. Le dispositif a été amorcé fin juin avec l’installation des deux premiers points de retour dans des kiosques historiques, en collaboration avec l’entreprise TOMRA et l’association portugaise du secteur hôtelier et de la restauration, AHRESP.

L’approche s’accompagne d’un modèle intégré reposant sur la technologie Rotake de TOMRA : le gros urbain est servi dans un gobelet réutilisable moyennant une caution remboursée automatiquement via une carte ou un téléphone, sans inscription préalable. Cet élan s’inscrit dans une réglementation locale menée par la municipalité visant à interdire les gobelets jetables, nécessitant une infrastructure technique solide et une forte mobilisation des parties prenantes pour garantir une transition réussie.

Premiers résultats très encourageants

Au cours des quarante premiers jours de fonctionnement, le système a permis de détourner plus de 10 600 gobelets de la décharge ou des rues, soit une moyenne d’environ 266 contenants réutilisés chaque jour. L’objectif affiché à moyen terme consiste à éviter le gaspillage de plus de 240 000 gobelets par mois, soit près de trois millions par an, ce qui représente un gain environnemental et visuel considérable pour la ville.

Le projet mobilise activement les établissements nocturnes (bars, cafés, événements) grâce à l’appui structurel d’AHRESP, tandis que les kiosques de retour assurent la logistique de collecte, de désinfection et de redistribution via le modèle TOMRA. Cette progression tangible repose sur une gouvernance partagée entre collectivité, technologue et secteur privé selon Lisboa Secreta

Atouts pour les collectivités innovantes

Le système lisboète illustre concrètement comment une collectivité peut concevoir un projet opérationnel de réutilisation qui soit à la fois simple, efficace et reproductible. Le recours à la consigne automatisée incite les consommateurs à retourner leurs contenants, tandis que la technologie assure un cycle vertueux rigoureux. La normalisation d’un gobelet unique pour la ville et le déploiement progressif de points de retour renforcent l’accessibilité du dispositif.

Cette démarche offre un modèle pertinent aux villes souhaitant faire converger réduction de déchets plastiques, engagement citoyen et performance urbaine, tout en envoyant un signal fort sur les capacités d’une administration à orchestrer une transition écologique partagée.

L’initiative lancée par Lisbonne constitue un pas concret vers une culture de la réutilisation en milieu urbain. En conjuguant encadrement réglementaire, partenariat technique, mobilisation du secteur privé et infrastructure innovante, la ville montre qu’une politique écologique peut s’ancrer rapidement dans les pratiques quotidiennes.