Pollution : l’efficacité du recyclage du plastique dans le textile remise en cause

Le 10 décembre 2025, une étude majeure consacrée au plastique a mis en lumière une pollution encore sous-estimée liée aux fibres textiles issues de plastique recyclé. Ce travail démontre que les vêtements en polyester recyclé émettent davantage de microplastiques que ceux fabriqués en polyester vierge. Cette découverte, essentielle pour les acteurs du recyclage, oblige désormais la filière à repenser ses modèles de production et son positionnement environnemental.

Le plastique recyclé au cœur d’une contradiction environnementale révélée par l’étude

Selon l’étude relayée par La Tribune, le polyester recyclé libère 55 % de particules microplastiques de plus que le polyester vierge lors d’un lavage standard. Cette observation place immédiatement le plastique recyclé au centre d’un paradoxe majeur pour le recyclage textile. Alors que la filière mise sur ce matériau pour réduire la consommation de ressources fossiles, les résultats montrent une intensification de la pollution diffuse. Les chercheurs précisent également que ces particules issues de plastique recyclé sont environ 20 % plus petites, ce qui augmente significativement leur mobilité et rend leur capture encore plus complexe dans les stations d’épuration.

Afin d’appuyer leurs conclusions, les auteurs de l’étude ont analysé 51 vêtements provenant de cinq grandes entreprises multinationales. Les différences observées entre marques sont saisissantes. La Tribune rapporte que certains vêtements de Nike libèrent plus de 30 000 fibres par gramme de matière en polyester recyclé, ce qui représente jusqu’à sept fois plus que les modèles de Zara. Ce résultat met en évidence une fragilité structurelle du plastique recyclé lorsqu’il est transformé en textile, fragilité qui s’accentue lors de l’usage.

Pourquoi le recyclage du plastique ne garantit pas une réduction de la pollution

L’écart entre le discours environnemental et les données scientifiques s’illustre encore plus nettement lorsqu’on analyse la nature même du plastique recyclé utilisé dans le textile. En effet, Bluewin rappelle que 98 % du polyester recyclé intégré aux vêtements provient de bouteilles plastiques, et non d’un recyclage textile-vers-textile. Ce détournement de flux limite fortement la circularité du processus. En d’autres termes, si le plastique recyclé évite la production de plastique vierge, il ne contribue pas à résoudre la problématique du gisement textile lui-même, ce qui freine la transition circulaire. Cette réalité complique les engagements RSE, puisqu’un matériau présenté comme durable ne permet pas encore de boucler la boucle du recyclage.

La Tribune rapporte également une déclaration forte d’Urska Trunk, directrice de campagne de Changing Markets Foundation : « La mode vend du polyester recyclé comme étant une solution verte, or nos résultats montrent qu’il aggrave le problème de la pollution aux microplastiques », affirme-t-elle. De plus, l’étude évoque une possible « fraude au polyester » dans certaines chaînes d’approvisionnement, avec des vêtements étiquetés comme recyclés alors qu’ils pourraient contenir une proportion significative de polyester vierge. Cette absence de traçabilité fiable constitue un défi majeur pour les entreprises engagées dans la responsabilité sociétale, puisqu’elle met directement en cause la crédibilité des labels environnementaux utilisés dans la mode et dans la filière recyclage.

Une filière recyclage face à l’urgence de repenser son usage du plastique

La dépendance de l’industrie textile au plastique reflète un enjeu structurel : Bluewin souligne que le polyester représente 59 % de la production textile mondiale, tandis que seulement 12 % de ce polyester est réellement recyclé. Cette proportion montre que la filière reste loin d’un modèle circulaire et que les volumes de plastique impliqués nécessitent des choix industriels plus ambitieux. Pour la cohérence RSE, il apparaît essentiel de souligner que la généralisation du plastique recyclé dans les vêtements ne compense pas la croissance globale de la production textile, croissance qui empêche la réduction réelle de la pollution plastique. Ainsi, même un recyclage partiel ne suffit plus à stabiliser la pression environnementale liée à ce matériau.

L’étude présentée par Changing Markets Foundation indique également que certains lavages peuvent libérer jusqu’à 900 000 microfibres, ce qui accroît considérablement la pollution dispersée dans l’environnement. Pour les professionnels du recyclage, ce chiffre révèle l’importance d’investir dans des solutions techniques complémentaires : développement du recyclage textile-vers-textile, amélioration des procédés de filature, mise en place de dispositifs de filtration domestique, ou encore programmes de collecte adaptés à la réalité du marché. Dans cette perspective, les révélations de décembre 2025 constituent un signal d’alarme pour la gouvernance RSE des entreprises du secteur, en soulignant l’urgence de dépasser les solutions de façade pour construire une stratégie réellement compatible avec les objectifs climatiques et environnementaux.