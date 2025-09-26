Paris paie cher la pollution : un enjeu économique et sociétal majeur

Le 26 septembre 2025, Airparif a rendu publique la première évaluation économique des impacts de la pollution à Paris intra-muros. Le chiffre est sans appel : 5,7 milliards d’euros par an. Derrière ce montant, des milliers de décès anticipés, des coûts médicaux considérables et des pertes de productivité qui affectent la vitalité économique de la capitale.

Les coûts détaillés de la pollution dans Paris intra-muros

L’étude distingue plusieurs postes de dépenses. Le premier, le plus lourd, est celui de la mortalité prématurée liée à l’air extérieur : 4,884 milliards d’euros par an. Ce montant traduit en euros les années de vie perdues, selon les méthodes reconnues de valorisation économique. À lui seul, il concentre près de 85 % du coût total pour Paris.

La morbidité pèse également sur l’économie parisienne. Elle inclut :

0,214 milliard d’euros pour les dépenses médicales directes (hospitalisations, consultations, médicaments),

pour les dépenses médicales directes (hospitalisations, consultations, médicaments), 0,091 milliard d’euros pour les pertes de production dues aux arrêts de travail et à l’absentéisme,

pour les pertes de production dues aux arrêts de travail et à l’absentéisme, 0,187 milliard d’euros pour les coûts intangibles liés à la gêne, à la souffrance et à la perte de qualité de vie.

À cela s’ajoute l’air intérieur, estimé à 0,099 milliard d’euros (hors double comptage avec l’air extérieur), la dégradation des bâtiments (0,009 milliard d’euros par an pour les matériaux attaqués par la corrosion et les particules) et la surveillance de la qualité de l’air (0,002 milliard).

Enfin, Airparif recense aussi les coûts directs de réduction de la pollution déjà supportés par Paris, évalués à 0,255 milliard d’euros par an. Ces dépenses financent la mise en place des zones à faibles émissions, le contrôle du trafic, la rénovation énergétique ou encore le réseau de chauffage urbain. Au total, l’addition atteint 5,7 milliards d’euros chaque année pour Paris intra-muros.

L’étude Airparif chiffre le coût global de la pollution de l’air en Île-de-France à 28 milliards d’euros par an. La seule Ville de Paris, avec ses 5,7 milliards, représente environ 20 % de la facture régionale, alors qu’elle abrite seulement 18 % de la population francilienne. Cette surreprésentation s’explique par la densité de la ville, l’importance du trafic routier, l’exposition plus forte au dioxyde d’azote, et la concentration des activités économiques.

Les investissements pour améliorer l’air permettent des économies

Depuis plus de dix ans, Paris a investi massivement pour réduire la pollution. Les mesures incluent :

la Zone à faibles émissions (ZFE) , qui restreint progressivement la circulation des véhicules les plus polluants,

, qui restreint progressivement la circulation des véhicules les plus polluants, l’ électrification des bus de la RATP,

de la RATP, le développement des mobilités actives (vélo, marche),

la modernisation des systèmes de chauffage collectifs,

la rénovation énergétique du parc de logements et de bureaux.

Ces politiques portent leurs fruits : selon Airparif, les mesures mises en œuvre en Île-de-France ont permis d’éviter 61 milliards d’euros de coûts en dix ans.

La pollution de l’air : un enjeu RSE incontournable

Pour les entreprises parisiennes, la facture de 5,7 milliards d’euros n’est pas qu’un chiffre global : elle se répercute dans leur quotidien. Elle affecte l’absentéisme, la santé des salariés, le coût de l’assurance santé, mais aussi la valeur immobilière des actifs situés dans les zones les plus polluées.

L’intégration de ces coûts dans les stratégies RSE devient donc un impératif. Réduire les émissions de flotte et de logistique, améliorer la qualité de l’air intérieur des bureaux, investir dans des bâtiments sobres, soutenir les mobilités propres : autant de leviers qui relèvent de la responsabilité sociétale et qui permettent aussi de limiter les risques financiers.

À l’horizon 2030, la révision des normes européennes sur la qualité de l’air imposera des seuils plus stricts. Les entreprises qui anticiperont ces contraintes, en internalisant le coût de la pollution, auront un avantage compétitif et une meilleure attractivité sociale.