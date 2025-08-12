Plages sans tabac : la colère gronde face à l’interdiction qui gâche l’été

Depuis le 1er juillet 2025, l’interdiction du tabac est désormais en vigueur sur toutes les plages de France, même dans des endroits populaires comme le Pays Basque et la Bretagne. Cette nouvelle règle vise à préserver l’environnement et à offrir un cadre plus sain pour ceux qui fréquentent les plages, en luttant contre la pollution des plages. Elle s’applique aussi aux parcs et autour des écoles. Toutefois, cette interdiction rencontre pas mal d’obstacles et divise les vacanciers et les responsables locaux.

Une mesure applaudie mais difficile à faire respecter

L’interdiction de fumer sur la plage reçoit globalement un bon accueil de la part des habitués qui viennent se détendre. Un plagiste explique : « C’est quand même beaucoup plus sympa sur la plage de ne pas sentir la cigarette et de ne pas voir de déchets ou de mégots. Et surtout, quand les enfants jouent dans le sable, c’est bien plus agréable. » Pourtant, appliquer cette règle n’est pas de tout repos.

À Plougastel-Daoulas, dans le Finistère, le maire Dominique Cap se heurte à la problématique du manque de moyens. Avec seulement deux policiers municipaux pour surveiller 40 kilomètres de côte, il se demande : « J’ai deux policiers municipaux et 40 kilomètres de côte à couvrir. Faut-il mettre un policier tous les kilomètres ? » La situation est similaire en Bretagne, où un jeune homme remarque : « On se rend compte que c’est compliqué, surtout ici avec toutes nos plages le long du littoral. »

Des avis bien partagés chez les vacanciers

Les vacanciers ne s’accordent pas sur cette interdiction. Lali, une vacancière qui aime fumer après une baignade, affirme à TF1 qu’elle continuera à le faire tout en faisant attention à la présence des enfants. Par contre, Odile (Francebleu), qui fume depuis l’âge de 18 ans, défend la mesure dans le but de protéger l’environnement : « J’ai envie de voir cette nature préservée, pour que les enfants ne se retrouvent pas à marcher sur des mégots. »

Des défis persistants pour l’environnement

Même avec la menace d’une amende de 135 euros pour les contrevenants, l’association Tree6clope indique que le nombre de mégots ramassés n’a pas diminué depuis le début de l’interdiction. Chaque année, environ 12 millions de mégots sont collectés au Pays Basque par cette association spécialisée dans la récupération des déchets.

La responsable des collectes chez Tree6clope, Cécile Tonnerre, constate que « beaucoup de personnes continuent à fumer », montrant ainsi qu’il reste du chemin à parcourir pour que les bonnes habitudes s’installent vraiment.

Cette nouvelle interdiction sur les plages françaises met en lumière les tensions entre la santé publique, la protection de la nature et les libertés individuelles. Si la mesure est saluée pour ses intentions écologiques et sanitaires, sa mise en œuvre se révèle compliquée face aux réalités du terrain et aux habitudes bien ancrées des fumeurs. Certains y voient une avancée pour la préservation de nos espaces naturels, tandis que d’autres y perçoivent une limitation de leur liberté personnelle.