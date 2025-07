Pirelli franchit un cap : un pneu UHP composé à plus de 70 % de matériaux durables

Le manufacturier italien Pirelli intensifie son virage vers une production plus vertueuse. À l’intersection de l’innovation industrielle et de la responsabilité environnementale, l’entreprise annonce le lancement d’un pneu ultrahaute performance (UHP) intégrant plus de 70 % de matériaux durables. Ce nouveau modèle, conçu pour Jaguar Land Rover (JLR), est une étape stratégique dans l’écoconception des pneumatiques.

Une avancée technologique au service de la durabilité

Le modèle concerné est un Pirelli P Zero de nouvelle génération, développé pour équiper certaines versions 22 pouces du Range Rover. Selon Le Journal du Pneu, ce pneu UHP se distingue par une architecture de matériaux innovante alliant haute performance et réduction de l’empreinte environnementale.

Le composé intègre notamment :

Du caoutchouc naturel certifié FSC® (Forest Stewardship Council), garant d’une gestion forestière responsable,

(Forest Stewardship Council), garant d’une gestion forestière responsable, De la silice issue de balle de riz , reconnue pour ses qualités d’adhérence sur sol mouillé,

, reconnue pour ses qualités d’adhérence sur sol mouillé, Du noir de carbone circulaire , obtenu par pyrolyse de pneus en fin de vie,

, obtenu par pyrolyse de pneus en fin de vie, Des polymères biocirculaires , dérivés d’huiles de cuisson usagées,

, dérivés d’huiles de cuisson usagées, De l’acier recyclé , à propriétés équivalentes à l’acier vierge,

, à propriétés équivalentes à l’acier vierge, Et de la bio-résine végétale, offrant un équilibre entre grip sur sol sec et mouillé.

Cette combinaison répond aux normes d’un pneumatique haut de gamme tout en s’inscrivant dans une logique de circularité et de réduction des matières fossiles.

Des certifications indépendantes pour les pneus Pirelli

Le taux de durabilité supérieur à 70 % a été certifié par Bureau Veritas, organisme tiers indépendant. Cette vérification permet à Pirelli d’apposer sur ses flancs un logo spécifique garantissant l’usage de matériaux durables dans des proportions vérifiées (≥50 %).

L’objectif à court terme est clair : d’ici à 2026, 100 % du caoutchouc naturel utilisé dans les usines européennes de Pirelli devra provenir de plantations certifiées FSC.

Une stratégie alignée avec les engagements RSE

La gamme P Zero fait figure de vitrine technologique chez Pirelli. Dans son rapport de durabilité 2023, l’entreprise rappelle que 55 % des nouveaux pneus produits présentaient déjà un taux significatif de composants durables. Le cap des 70 % pour certains modèles est désormais franchi. Cette évolution s’inscrit dans une politique environnementale plus large visant la décarbonation de la chaîne de valeur d’ici à 2030, et l’atteinte de la neutralité carbone à long terme.

La collaboration avec Jaguar Land Rover, partenaire historique engagé dans une électrification massive de ses gammes, renforce la portée de cette innovation. Dès 2024, le constructeur britannique devient le premier à équiper ses véhicules de pneus 100 % certifiés FSC, relaye Le Journal du Pneu. Ce partenariat illustre une convergence d’objectifs industriels entre fabricants de pneus et constructeurs automobiles en matière de traçabilité, de responsabilité sociale et d’économie circulaire.

Dans un secteur historiquement intensif en ressources fossiles, cette innovation représente un signal de transformation profond. Pirelli n’est pas seul sur ce créneau, mais son approche structurée, certifiée et industrialisée marque une avancée significative. Le pneu durable devient une réalité homologuée pour la route, validée par les plus hauts standards en matière de sécurité et de performance.