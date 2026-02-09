Panzani mise sur une politique parentalité pilotable pour fidéliser ses salariés parents

Chez Panzani, la parentalité n’est plus un sujet périphérique ni réservé aux cadres. Depuis 2018, le groupe agroalimentaire a engagé, avec Les Parents Zens, la construction progressive d’une politique parentalité universelle, pensée pour l’ensemble des métiers et des sites industriels. Une stratégie RH structurée, pilotable et assumée, qui place la réalité des parents salariés au cœur de l’organisation de l’entreprise, du berceau jusqu’au quotidien professionnel.

Panzani parfait une politique parentalité universelle pour tous les métiers et sites

En 2025, Panzani a formalisé une étape clé d’un chantier engagé depuis sept ans : bâtir une politique parentalité couvrant tous les collaborateurs, sur tous les sites, quels que soient les métiers. Dans un groupe qui compte plus de 850 salariés répartis sur six sites industriels, dont un sur deux est parent d’enfant, la parentalité s’impose comme un enjeu RH central. Avec Les Parents Zens, Panzani revendique une approche globale, structurée et durable, loin des dispositifs ponctuels ou symboliques.

Chez Panzani, la politique parentalité s’est construite par étapes, mais avec une ligne directrice claire : ne laisser aucun parent de côté. Dès 2018, l’entreprise fait le choix d’un partenariat avec Les Parents Zens, spécialiste reconnu de l’accompagnement des parents salariés, afin de concevoir une politique applicable à l’ensemble des métiers, y compris en production. Cette volonté d’universalité répond à une réalité interne : plus de 716 enfants sont concernés au sein des familles des collaborateurs du groupe, et un salarié sur deux est parent.

Contrairement à de nombreuses entreprises où les dispositifs parentaux restent concentrés sur les fonctions tertiaires, Panzani intègre les contraintes spécifiques de ses sites industriels. Accès élargi à des solutions de garde, règles RH homogènes, accompagnement avant et après les congés liés à l’enfant : la politique parentalité se veut équitable et concrète. « La parentalité n’est pas un avantage de bureau : en usine aussi, on a des enfants », fait valoir Jérémy Mailly, directeur des ressources humaines de Panzani. Selon lui, une politique parentalité qui ignorerait les sites serait, par construction, inégalitaire.

Une politique parentalité pensée en parcours 360° et pilotable

La singularité de la démarche de Panzani réside dans son approche dite « 360° ». La politique parentalité ne se limite pas à un moment clé, comme la naissance d’un enfant, mais s’inscrit dans un parcours continu. De l’annonce de la parentalité jusqu’au quotidien des parents salariés, l’entreprise déploie un ensemble de leviers coordonnés. Parmi eux figurent le maintien intégral de la rémunération pendant le congé paternité, l’accompagnement au retour de congé maternité ou second parent, ainsi que des aménagements organisationnels, lorsque les postes le permettent.

Cette approche globale s’appuie sur une plateforme unique animée par Les Parents Zens, permettant aux salariés parents d’accéder à des ressources, des conseils et des services adaptés à chaque étape. Pour Panzani, l’enjeu est aussi celui du pilotage. La politique parentalité est intégrée aux règles RH, suivie dans le temps et évaluée, afin d’éviter l’écueil des dispositifs déclaratifs. « Avec Les Parents Zens, nous avons construit une approche universelle et 360°, du berceau au quotidien, et surtout pilotable », explique Jérémy Mailly.

Parentalité, santé mentale et fidélisation : un enjeu RH stratégique pour Panzani

Le choix de Panzani s’inscrit dans un contexte plus large de tensions autour de la parentalité en entreprise. Les données issues du Baromètre Parentalité & Santé Mentale 2025, réalisé par OpinionWay pour teale et Les Parents Zens, dressent un constat sans appel. Selon cette étude, 57% des parents salariés déclarent une hausse de leur charge mentale professionnelle depuis qu’ils sont devenus parents, un chiffre qui monte à 64% chez les mères. Par ailleurs, 60% estiment que leur employeur n’a mis en place aucune mesure spécifique pour les soutenir.

Ces fragilités ont des conséquences directes sur l’engagement et la fidélisation. Toujours selon le même baromètre publié en 2025, 31% des parents ont changé d’entreprise ou envisagé de le faire pour rejoindre une organisation jugée plus « family friendly ». À l’inverse, lorsque des dispositifs existent, leur efficacité est tangible : 69% des salariés parents bénéficiant de mesures de soutien se déclarent satisfaits. Pour Panzani, ces chiffres confortent le caractère stratégique de la politique parentalité, non seulement en matière de bien-être, mais aussi de performance sociale et de rétention des talents.

Dans cette logique, le partenariat avec Les Parents Zens, entreprise fondée en 2010 et certifiée B Corp, vise à inscrire la parentalité comme un pilier durable de la politique RH. « Une vraie politique parentalité, c’est quand un parent n’a plus à choisir entre faire son travail et faire famille », rappelle Marine Desandre, cofondatrice des Parents Zens. Pour Panzani, la parentalité n’est plus un sujet périphérique, mais un levier structurant de transformation de l’entreprise.