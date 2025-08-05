Panique totale : la NASA révèle une date précise pour la fin du monde

Une étude récente, menée en partenariat entre la NASA et l’université japonaise de Tōhō, avance que notre planète pourrait devenir invivable dans environ un milliard d’années. Les chercheurs ont publié leurs résultats le 14 mai 2025 dans la revue Nature Geoscience. Pour arriver à ces conclusions, ils se sont appuyés sur 400 000 simulations afin de suivre l’évolution de l’atmosphère terrestre avec le vieillissement progressif du Soleil. Ce scénario pose de sérieuses questions sur l’avenir de la vie sur Terre.

Des prévisions inquiétantes pour l’avenir

L’étude décrit comment le réchauffement climatique graduel du Soleil va bouleverser notre planète. Au fil du temps, notre étoile deviendra plus chaude et plus lumineuse, provoquant une évaporation massive des océans et modifiant profondément le climat, similaire à la formation d’un supercontinent. L’un des aspects les plus redoutables est la disparition progressive de l’oxygène de l’atmosphère, rendant la Terre impropre à toute vie complexe. Les scientifiques estiment que cette évolution pourrait mener, étape par étape, à l’extinction massive des espèces – en commençant par les plus sensibles aux changements environnementaux et en terminant par celles qui semblent les plus résistantes.

L’atmosphère chamboulée et l’extinction progressive

Aujourd’hui, notre atmosphère contient environ 21 % d’oxygène. Avec le réchauffement solaire, on s’attend à une baisse du dioxyde de carbone (CO2) – un gaz utilisé par les plantes pour la photosynthèse, similaire aux effets des gaz à effet de serre. Sans CO2, ces dernières ne pourront plus produire d’oxygène, entraînant ainsi une forte diminution de ce gaz vital. Selon Kazumi Ozaki, professeur adjoint à l’université Tōhō, « après la grande désoxygénation, l’atmosphère sera caractérisée par une concentration élevée de méthane, de faibles niveaux de CO2 et l’absence de couche d’ozone ». Dans ces conditions, le milieu deviendrait toxique, capable de soutenir uniquement des micro-organismes anaérobies (qui vivent sans oxygène).

Les répercussions pour l’humain et les pistes d’avenir

Même si aucune date précise n’est avancée pour la disparition de notre espèce, l’environnement se dégradera bien avant le milliard d’années anticipé. Cela oblige à réfléchir sans tarder à des solutions pour assurer la survie humaine. Parmi celles envisagées figurent :

la mise au point de systèmes autonomes destinés à maintenir une vie artificielle

l’exploration, voire la colonisation, d’autres planètes comme Mars

Ces options pourraient représenter une bouée de sauvetage face à un avenir incertain.